Die Fünftklässler der Grundschule Königsee haben vor kurzen vorgemacht, wozu der Bürgermeister alle Bürger am Wochenende aufruft.

Putzaufruf in Königsee: Ein jeder kehre vor seiner Haustür

Königsee Bürgermeister Marco Waschkowski: Größere Gegenstände sollten dem Bauhof gemeldet werden, damit der ihn abholen kann

Wie schon im letzten Jahr, muss die Landstadt Königsee mit ihren vielen Ortsteilen auch 2021 auf einem formellen Frühjahrsputz verzichten. Trotzdem hat Bürgermeister Marco Waschkowski dazu ermuntert, die Stadt vom Winterdreck zu befreien.

In einem über die kommunale Webseite verbreiteten Aufruf heißt es, alle Bürgerinnen und Bürger seien aufgerufen, am Sonnabend, dem 27. März, die Straßen kehren - und zwar jeder mit Abstand vor seiner Haustür - und herumliegenden Müll einzusammeln.

Die Grundschule habe bereits begonnen und das gesamte Gewerbegebiet und weitere Strecken vom Müll befreit. Dafür, so der Bürgermeister gelte ihnen ein Dankeschön im Namen aller Bürger. Und er ergänzt: "Helfen Sie mit, unsere Stadt und Ortsteile wieder etwas schöner und sauberer zu machen!

Bürgerschaft als Müllwächter gefragt

Auch könnte sich die Einwohner nicht nur an diesem Tag, sondern darüber hinaus in den kommenden Wochen bei Spaziergängen und der Bewegung im Freien umsehen und achtlos in die Landschaft geworfenen, „wilden Müll“ entsprechend entsorgen.

Größere Gegenstände, die in der Landschaft gefunden werden, dürfen dabei gerne beim Bauhof abgegeben oder bei der Stadt gemeldet werden, so dass diese ihn entsprechend entsorgen könne.

Abzugebende und abzuholende Gegenstände sollten im Rathaus unter der Telefonnummer 036738/49751 oder ordnungsamt@koenigsee.de kurz gemeldet werden.