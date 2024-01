Radfahrer mit 2,8 Promille in Rudolstadt erwischt

2,8 Promille zeigte das Atemalkoholmessgerät am Wochenende bei einm Radfahrer in Rudolstadt an.

Rudolstadt Polizeibeamte stoppen den Mann im Osten der Schillerstadt - wer den entscheidenden Hinweis gab

Am letzten Tag des Jahres wird gerne und viel getrunken. Sich danach in den Straßenverkehr zu begeben, ist aber selten eine gute Idee. In Rudolstadt ertappten Polizeibeamte am Wochenende einen Mann, der mit 2,8 Promille mit dem Fahrrad unterwegs war.

Er war einem Rettungsdienstfahrzeug im Einsatz im Rudolstädter Osten durch seine auffällige Fahrweise ins Auge gefallen. Die Besatzung gab der Polizei einen entsprechenden Hinweis.

Bei der Kontrolle durch Beamte des Inspektionsdienstes Saalfeld, die den Radfahrer in der Raiffeisenstraße antrafen, bestätigte sich der Verdacht. Nachdem der Atemalkoholtest über 2,8 Promille anzeigte, erfolgte eine Blutentnahme im Krankenhaus und die Erstattung einer Strafanzeige.