Radfahrer verletzt sich in Rudolstadt bei Sturz schwer

Am Dienstagnachmittag verletzte sich in Rudolstadt ein Radfahrer nach einem Sturz. Der 64-Jährige befuhr laut Polizei mit seinem Rad die Weinbergstraße in Rudolstadt entgegen einer Einbahnstraße und beabsichtigte zudem über einen Bordstein abzukürzen.

Hierbei geriet er ins Straucheln und fiel schließlich gegen eine betonierte Grundstücksumfriedung. Der 64-Jährige wurde durch den Sturz schwer verletzt ins Krankenhaus nach Saalfeld gebracht- einen Helm trug er zum Unfallzeitpunkt nicht.

