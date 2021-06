Radonmessungen kommen in Cursdorfer Gemeinderat

Cursdorf Schwarzatal-Kämmerin Andrea Brückner spricht am Mittwoch auch über die Haushaltssicherung

Die Vorstellung, Auswertung und Präsentation der Radonmessung in Cursdorf steht am Beginn der Sitzung des Gemeinderates am 2. Juni ab 19 Uhr wie immer im Dorfgemeinschaftshaus Ortsstraße 23. Erst dann wird die Sitzung offiziell mit den üblichen Formalien eröffnet, darunter auch dem Protokoll der letzten Sitzung, die ein knappes halbes Jahr her ist.

Dann informiert Schwarzatal-Kämmerin Andrea Brückner über den zweiten Entwurf des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) 2021. Anschließend soll es beraten und beschlossen werden.

Es schließt sich eine Information zur Einrichtung einer eigenen Kasse für die Gemeinde Cursdorf und die zu einer Kassenordnung über die Barkasse der Gemeinde an. Dann geht es um das Investitionskonzept des Zweckverbandes Rennsteigwasser als Grundlage der Fortschreibung

des Abwasserbeseitigungskonzeptes 2020. Nachdem der Jahresabschluss des Kindergartens im Haushaltsjahr 2020 thematisiert wurde, folgen Informationen des Bürgermeisters sowie Gelegenheitr zum Anfragen der Bürger und Gemeinderäte.

In der Einladung wird das verpflichtende Tragen von FFP-2-Masken während der gesamten Sitzung ohne Ausnahme nochmals betont.