Rudolstadt. Die Polizei führte Geschwindigkeitskontrollen in Rudolstadt durch. Ein Raser fährt mehr als doppelt so schnell, wie eigentlich erlaubt.

Raser in 30er-Zone in Rudolstadt

Am Dienstag wurden von 9 Uhr bis 15 Uhr in Rudolstadt Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Die Polizei informierte am Mittwoch, dass in der Jenaischen Straße insgesamt 120 Verwarngelder verhängt und sieben Bußgeldanzeigen ausgestellt wurden.

Einen Geschwindigkeitsrekord stellte laut Polizei ein Pkw-Fahrer auf, der bei erlaubten 30 km/h mit einer Geschwindigkeit von 65 km/h gemessen wurde.

