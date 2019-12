Schau am Wochenende

Schau am Wochenende Rassiges Kleingetier und Geflügel in Kamsdorf versammelt

Rassiges Kleingetier und Geflügel in Kamsdorf versammelt

Kamsdorf. Die Preisrichter Dieter Neuhaus (links) und Olaf Münzberger begutachten Sachsengold-Rassekaninchen, um anschließend ihre Punkte vergeben zu können. Bei der 29. Kleintierzüchter-Kreisschau von des Verbandes Saalfeld – Pößneck und der Lokalschau für Geflügel sind in der Traktorenhalle der Agrargenossenschaft Kamsdorf noch bis zum Sonntag insgesamt 416 Kaninchen und 132 Geflügel-Vertreter vom Zwerghuhn über Tauben bis zur Großgans zu sehen sowie im Falle der Federtiere auch zu hören. Die Schau, veranstaltet von den Kleintierzuchtvereinen Kamsdorf und Könitz, steht am Sonnabend von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 15 Uhr für Besucher offen. Die ausgestellten Tiere können auch gekauft werden.