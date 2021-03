Rathaus Königsee: Kein Holzrücken auf öffentlichen Straßen

Das Ordnungsamt der Stadtverwaltung Königsee hat die Waldbesitzer an die Einhaltung diverser Regeln erinnert. In einer Mitteilung auf der kommunalen Webseite heißt es: "Winterzeit ist Holzeinschlagzeit. Nicht nur der Forst, sondern auch zahlreiche private Waldbesitzer nutzen die kalte Jahreszeit für die Holzernte. Doch hierbei gibt es einiges zu beachten. So ist das Schleppen von Holzstämmen auf öffentlichen Straßen nicht zulässig. Zuwiderhandlungen können gemäß Paragraph 23 Absatz 1 der Straßenverkehrs-Ordnung geahndet werden. Zudem haftet der Verursacher gemäße Paragraph 17 des Thüringer Straßengesetz es für Verunreinigungen und Schäden an der Fahrbahn, Schadenersatzforderungen drohen."

Das sogenannte Holzrücken sei nur im Wald zulässig, von dort sei das Holz anschließend mit geeigneten Fahrzeugen oder Hängern vorschriftsmäßig und gut gesichert abzufahren.