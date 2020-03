Razzia in Königsee: Exempel für drogenfreien Schulstandort

„Es wurde dort gesucht, wo man im allgemeinen Drogen vermuten darf.” Jürgen Graf, Pressesprecher bei der Landespolizeiinspektion Saalfeld, drückte sich am Montagmorgen am Telefon so konkret wie möglich aus, verwies aber erwartungsgemäß an die Staatsanwaltschaft Gera als ermittlungsführende Instanz für weitere Informationen. Bestätigt hat er immerhin auch, dass gegen den 49-Jährigen aus Königsee, den man am Freitag zunächst vorläufig festgenommen hatte, nachdem man in seiner Wohnung mehrere Hundert Gramm Marihuana gefunden hatte, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft verhängt wurde. In Untersuchungshaft werde man sich auch um die bei seinem Widerstand gegen die vorläufige Festnahme am Freitag entstandenen Rippenschmerzen kümmern.

In Königsee gibt es derweil viel Aufregung. Schon am Freitag gab es intensiven Austausch in einer örtlichen Facebook-Gruppe. Mehrere VW-Busse mit uniformierten Polizeibeamten, aber auch zivile Kräfte wurden gesichtet. Außer dem 49-Jährigen soll gleich am Morgen im Wohngebiet Kümmelbrunnen auch ein Schüler festgenommen worden sein. Dazu erklärte Sven Schroth, stellvertretender Pressesprecher der Staatsanwaltschaft in Gera, die Sache sei aufgeflogen, als ein Regelschüler aus Königsee in Verdacht geriet, mit Betäubungsmitteln zu handeln.

Am anderen Ende der Stadt sieht man ein extrem unglückliches Aufeinandertreffen zweier Anlässe. „Natürlich liest es sich spektakulär, dass ein Schulgelände Gegenstand einer Drogenrazzia gewesen sei”, merken Alexej Nikolaschin und Matthias Neuhof, die Direktoren der Regelschule und des Max-Näder-Gymnasiums an. Dass das Außengelände, nur einer von sechs durchsuchten Orten war, gerate da schnell in den Hintergrund. Laut Polizeisprecher Jürgen Graf sind es außerdem Wohnungen und Gärten gewesen.

Polizeipräsenz als Zeichen des Kontrolldrucks

Auch bei den Drogenfunden war laut offizieller Mitteilung nur die Wohnung des Verhafteten betroffen. Doch hat die Razzia sogleich eine Meldehöhe erreicht, dass sie auch in überregionalen Medien veröffentlicht wurde. Für das Max-Näder-Gymnasium kommt die Sache zur größtmöglichen Unzeit. In dieser Woche treffen Schülerinnen und Schülern mit ihren Eltern die Entscheidung für ein Gymnasium. Deswegen geht er auch am Montagmittag zusammen mit seinem Kollegen Alexej Nikolaschin und Bürgermeister Marco Waschkowski in die Offensive: „Man darf davon ausgehen, dass das, was die Schülerinnen und Schülern am Freitag aus den Fenstern der Klassenzimmer im Außengelände beobachtet haben, für all jene ein hoffentlich nachhaltiger Hinweis gewesen ist, die mit der Möglichkeit eines illegalen Zuverdienstes gerechnet haben mögen, sich das gleich wieder aus dem Kopf zu schlagen”, so ihre Botschaft. Die Razzia so zu verstehen, dass der Kontrolldruck groß und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz nicht nur strafbar sind, sondern neben der eigenen Gesundheit auch die schulische Karriere ruinieren können, dürfte hoffentlich angekommen sein.

Das bekräftigt auch Gymnasiumsschülersprecherin Sophia Böhme (Klasse 11), die sehr wohl wahrnahm, wie sehr die Aktion Diskussionsgegenstand unter den Schülern war: „Auch bei meinem Bruder in der siebten Klasse!” Deswegen sind sie und ihre Regelschulamtskollegin Michelle Glaser (Klasse 10) auch bereit, für ein Foto mit Botschaft auf genau den Schulhof zu treten, der erfolglos durchsucht wurde: „Für uns kommen Drogen nicht in Frage.“ Bürgermeister Marco Waschkowski, er hat selbst zwei gerade erst volljährige Söhne, selbstbewusst: „Wir sehen nicht weg bei diesem Thema, auch unser neuer Kontaktbereichsbeamter Mike Lorenz hat in dieser Hinsicht eine Menge angestoßen und auch die Schulen machen regelmäßige Präventionsarbeit. Wir dürfen die aufgewandte Mühe aber auch nicht durch eine richtig gemeinte aber unglückliche getimte Fahndungsaktion wieder kaputt machen lassen.”