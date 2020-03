Rechnungshof rügt Saalfeld wegen Orangerie-Sanierung

Die ausufernden Kosten für die Sanierung der Orangerie im Saalfelder Schlosspark- am Ende rund 1,8 Millionen Euro - hatten bereits im Stadtrat für einige Diskussionen gesorgt, wobei sich dann doch eine deutliche Mehrheit für die Fortsetzung der Arbeiten am heutigen Jugendzentrum aussprach. Nun erteilt der Landesrechnungshof der Stadt eine saftige Rüge, denn aus seiner Sicht hat Saalfeld es versäumt, für die Verlagerung des Jugendzentrums aus der Kleiststraße günstigere Alternativen auch nur zu erwägen.

Prüfer: Stadt verstieß gegen Haushaltsrecht

In seinem aktuellen Jahresbericht moniert der Rechnungshof, dass Saalfeld keinen Kostenvergleich zwischen der favorisierten Variante und der Bestandsimmobilie oder mit anderen Immobilien durchgeführt hatte. Da die Stadt damals in der Haushaltssicherung war, hätte sie „erhebliche Investitionen“ definieren müssen, für die besondere Genehmigungshürden gegolten hätten. Auch das sei nicht geschehen, so die Prüfer. „Im Ergebnis wies die Stadt die Wirtschaftlichkeit der Sanierung der Immobilie und deren Nutzung für die Jugendarbeit nicht nach und verstieß damit gegen das Haushaltsrecht“, resümieren die Prüfer.

Die Stadtverwaltung habe auf die Kritik lediglich damit reagiert, dass man die Aufnahme einer Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung in die Geschäftsordnung oder Hauptsatzung prüfe. Auf den Vorwurf des fehlenden Wirtschaftlichkeitsvergleichs sei die Stadt nicht eingegangen.

Die SPD/Grüne-Fraktion im Stadtrat fordert nun, einen solchen Vergleich bei erheblichen Investitionen zwingend vorzunehmen und den Stadträten durch die Verwaltung offen zu legen. Dies müsse in der Hauptsatzung fixiert werden, heißt es in einer Mitteilung von Fraktionschef Steffen Lutz (SPD). Gleichwohl halte seine Fraktion alle von 2015 bis 2018 getroffenen Entscheidungen zur Orangerie trotzdem für richtig. Zum Zeitpunkt der Entscheidung zur denkmalgerechten Sanierung der Orangerie seien die tatsächlichen Baukosten einfach nicht absehbar gewesen.