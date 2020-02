Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Regierungskrise verhindert Büttenrede in Bad Blankenburg

Die politische Krise in Thüringen hat Folgen für den hiesigen Karneval: FDP-Kreisvorsitzender Lutz Meier, Schulleiter an der Förderschule in Rudolstadt, wird erstmals seit etlichen Jahren keinen Auftritt beim Büttenabend des Bad Blankenburger Carneval-Clubs (BBCC) am Sonnabend in der Stadthalle Bad Blankenburg haben, wo er sonst immer als „Biene Maja“ eine Büttenrede hält. Er habe abgesagt, nachdem ihn im Zusammenhang mit der Wahl des FDP-Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich Morddrohungen erreicht hätten, hieß es dazu in Online-Netzwerken.

Meier: Nicht die Zeit für derbe politische Witze Meier bestätigte am Freitag, dass er tatsächlich nicht als Büttenredner auftreten wird. Das habe er gemeinsam mit dem BBCC-Vorstand am Donnerstag entschieden. In diesen politisch angespannten Zeiten sei es eine Frage von Pietät und Rücksichtnahme, auf eine Rede zu verzichten, die üblicherweise sehr rustikal Missstände und auch politische Akteure in spöttische Rampenlicht stelle, sagte Meier. „Es ist nicht die Zeit, um landespolitische Witzchen zu machen, dafür ist die Lage zu explosiv“, unterstrich Meier. Es sei zu befürchten gewesen, dass das Publikum seine Tiraden eher als solche des FDP-Kreisvorsitzenden denn als jene der Kunstfigur „Biene Maja“ interpretiert hätte. Zudem habe er als Büttenredner den Anspruch, tagespolitisch zumindest nicht überholt zu wirken. Für ein wirkliches Überarbeiten seiner Büttenrede sei aber die Zeit zu knapp geworden. „Ich wäre in schlechtes BBCC-Mitglied, wenn ich meinen Mit-Karnevalisten, die sich über Monate vorbereitet haben, mit einer veralteten Büttenrede den Abend verdorben hätte.“Morddrohungen habe er aber nicht erhalten, versicherte Meier. In einigen Mails und per Telefon sei er als Vertreter der FDP beschimpft worden, und das sowohl von Anhängern wie Gegnern der AfD. Im liberalen Kreisverband von Saalfeld-Rudolstadt ist nach Einschätzung des Vorsitzenden die Beurteilung der Vorgänge um die Wahl Kemmerichs keine einheitliche. Gemein sei allen Mitgliedern nur, von Kemmerichs Vorgehen und dem Trick der AfD nichts geahnt zu haben. Auch im Kreisvorstand, der zufälligerweise und zu ganz anderen Themen am Mittwoch zusammenkam, sei man „völlig überrascht“ gewesen. Meier selbst sei der Meinung, dass die Kandidatur im dritten Wahlgang richtig gewesen sei, Kemmerich jedoch die Wahl nicht hätte annehmen dürfen, nachdem klar war, dass ihm die AfD-Fraktion zum Sieg verholfen hatte.