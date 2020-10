Reisetasche voller Dopingmittel: Saalfelder vor Gericht

Der Saalfelder Malergeselle Alex* (31) muss für ein Jahr und zehn Monate ins Gefängnis, wenn er in den kommenden zwei Jahren gegen seine Bewährungsauflagen verstößt. Das Schöffengericht Rudolstadt unter Vorsitz von Richter Andreas Spahn verurteilte – bereits rechtskräftig – den Angeklagten am Dienstag und folgte damit den überraschend nahezu gleichlautenden Anträgen von Staatsanwaltschaft und Verteidigung.

Bei der Anklage half Kommissar Zufall: Gegen den Vater von Alex lief damals eine polizeiliche Ermittlung, weil der sich angeblich des unerlaubten Waffenbesitzes schuldig gemacht haben sollte, die gefundenen Waffenattrappen hat dieser längst wieder zurück. Einbehalten wurden aber noch weitere Fundstücke im Keller, die eben Alex gehörten.

Eine Reisetasche voller Dopingmittel

Für das RS-Methamphetamin lieferte Alex die Erklärung, dass er dieses kurz zuvor vom in der Region wohlbekannten Drogendealer Robert* erhalten habe. Er habe auf einer abendlichen Hunde-Runde diesen getroffen, der ihm erklärte, er sei gerade auf der Flucht vor der Polizei und müsse Drogen verstecken. Der Bitte, diese kurzfristig aufzubewahren, sei er leichtsinnigerweise nachgekommen. Dieser Beutel enthielt eine Wirkstoffmenge von gut 16 Gramm und zählt damit nicht mehr als „gering“. Robert kann man als Zeugen nicht befragen, denn er starb 2018 bei einem Motorradunfall auf der Saalfelder Höhe. Gerichtsbekannt ist von ihm aber eine führende Rolle als Drogendealer im Landkreis.

Wesentlich umfangreicher waren die Dopingmittel, die zusammen eine ganze Reisetasche füllten und bei Testosteron, Trenbolon und Nandrolon die zulässigen Mengen um das Vielfache überschritten, räumte Alex den Besitz ein. Er schilderte, damals sehr erfolgreicher Bodybuilder gewesen zu sein, bei mehreren Wettkämpfen auf dem Treppchen gestanden zu haben und in der Klasse „Männerperformance“ sogar deutscher Meister geworden zu sein. Das sei aus seiner damaligen Sicht allerdings nicht ohne medikamentöse Hilfe machbar gewesen.

Die hohe Menge hänge nur damit zusammen, dass er ein besonderes Angebot mit einem Rabatt wahrgenommen habe. Außerdem wurde bei ihm auch noch ein verbotener Schlagring gefunden.

Besinnungsfördernde Monate in der Untersuchungshaft

Drei Monate Untersuchungshaft schienen offensichtlich auf ihn eine heilsame Wirkung gehabt zu haben, denn seit der Entlassung gab es keine Vorfälle. Stattdessen hat Alex geheiratet, will sich trotz räumlicher Trennung intensiv um seinen Sohn (9) kümmern, der wieder bei seiner Ex-Frau lebt. Er hat eine Arbeit und ein geregeltes Einkommen.

Das alles wiegt zu seinen Gunsten, eine Bewährungsstrafe von 2015 geht zu seinen Lasten, vor allem, weil es dort auch um Drogen ging. Trotzdem war man sich einig, ihm erneut eine Chance auf ein straffreies Leben zu geben und die Strafe zur Bewährung auszusetzen. 600 Euro in zwölf Monatsraten sind außerdem an die Verkehrswacht in Saalfeld zu zahlen.

* Namen geändert