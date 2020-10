Remdaer genervt von Schrottimmobilien

Sparkassenschließung, Schrottimmobilien und der Zustand der Straße von Teichröda nach Remda – das waren die bestimmenden Themen bei der Einwohnerversammlung am Montagabend in Remda, bei der Vertreter der Stadtverwaltung Rudolstadt vor gut 30 Zuhörern Rede und Antwort standen. Vor allem die jüngst angekündigte Schließung der Bankfiliale am Markt sorgt für Ärger.

„Wie sollen die älteren Menschen damit umgehen? Warum macht die Bank das?“, wollte eine Anwohnerin aus Breitenheerda wissen. Seit Bekanntwerden der Pläne ist eine Unterschriftensammlung im Ort für den Erhalt der Filiale im Gange. Die Aussicht auf Erfolg allerdings ist minimal. „Die Möglichkeiten unserer Einflussnahme hier sind gering. Es ist eine unternehmerische Entscheidung der Sparkasse“, so Rudolstadts Erster Beigeordneter Mirko Schreiber (BfR).

„Wir sind hier vor vollendete Tatsachen gestellt worden“, sagte Ortsteilbürgermeisterin Ursula Martin. Vor allem der Fakt, dass auch der Geldautomat wegkommt, ärgert sehr. Jetzt gibt es die Idee, den Bürgerservice in die Räume der Bank zu verlegen und hier zu einer bestimmten Zeit eine Beratungsleistung der Bank anzubieten. Aber das ist alles noch nicht spruchreif.

Ziegel fliegen durch die Luft

Wenn es noch etwas gibt, das die Remdaer nervt, dann sind das die Schrottimmobilien. Davon gibt es reichlich. „Es geht so nicht weiter. Die Ziegel fliegen durch die Luft, bei jedem Sturm hat man Angst und Bange, dass alles zusammenstürzt. Ich bin in Kontakt mit der Bauaufsicht des Landratsamtes und lasse da auch nicht locker“, sagte eine Anwohnerin der Sundremdaer Straße. Es ist das ehemalige Lehrlingswohnheim, das hier praktisch in sich zerfällt. Sie selbst hat recherchiert, um in Sachen Eigentümer etwas in Erfahrung zu bringen.

In Kirchremda drängen die Anwohner darauf, dass sich in Bezug auf die alte Brauerei endlich etwas tut. Ein Dauerbrenner seit Jahren. „Es ist mehr als gefährlich, es wachsen Birken mitten aus den Mauern, das ist ein untragbarer Zustand“, so ein Anwohner. Doch schnelle Hilfe seitens der Stadt Rudolstadt ist kaum zu erwarten. „Wir sind hier der falsche Adressat“, so der Leiter des Fachdienstes Recht und Ordnung Johannes Baier.

Es ist Sache der Bauaufsicht des Landratsamtes, hier tätig zu werden. „Die Bauaufsicht ist eingeschaltet, es gibt offenbar keinen Eigentümer mehr, den man in die Pflicht nehmen kann. Wir sind sehr daran interessiert, dass hier eine Maßnahme eingeleitet wird, aber wir können es nur anmahnen, wir können hier nicht handeln“, machte er deutlich. Das letzte diesbezügliche Schreiben an das Landratsamt sei datiert vom 6. Oktober. Und dann gab es noch diese Information bezüglich leerstehender Häuser: Für das Gebäude der ehemaligen Stadtverwaltung gebe es Interessenten.

Straßenbau in weiter Ferne

Nicht wirklich zufriedenstellend waren die Aussagen bezüglich des Zustandes der Landstraße 1050. Das Land ist bestrebt, diese Straße von einer Landesstraße zurückzustufen auf eine Kreisstraße. Dementsprechend wurden im Sommer auch Vermessungsarbeiten vorgenommen. Ein vorheriger grundhafter Ausbau, finanziert durch das Land Thüringen, wird allerdings ausgeschlossen.

Das wiederum hat auch Auswirkungen auf die Pläne für die Neugestaltung des Marktes in Remda. Hier gibt es den Plan, dieses Vorhaben im Rahmen der Dorferneuerung anzumelden. „Aber es ist schwierig, hier den Kreuzungsverlauf neu zu entwickeln, so lange wir die Pläne für den Straßenbau nicht wissen“, so die zuständige Fachdienstleiterin Annett Gieseler.