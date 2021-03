Rettungsleitstelle Saalfeld ist weiter im Dienst

Eine Mitarbeiterin der Rettungsleitstelle Saalfeld verfolgt an mehreren Monitoren gleichzeitig auflaufende Einsatzanforderungen und ihre nach Prioritäten und Hilfsfristen geordnete Abarbeitung.

Saalfeld. Eigentlich sollte die Leitstelle in Saalfeld ihre Dienste schon Ende Juni vorigen Jahres abtreten. Jetzt ist der Umzug gen Jena bis Juli geplant.

In der Sitzung des Kreistages war am späten Dienstagabend der unterschiedliche Informationsstand der Mitglieder gut zu erkennen: Etwa ein Drittel reagierte merklich überrascht, als sich im Zuge der Debatte um die Jahresrechnung von 2020 Stück um Stück herausschälte, dass die Rettungsleitstelle Saalfeld, die eigentlich Ende Juni vorigen Jahres ihre Dienste nach Jena abtreten sollte, noch immer voll in Betrieb ist.