Rettungszuschuss für Schwarzatals Stadtwald

Für den stark von sommerlicher Trockenheit und daraus resultierenden Käferbefall in Mitleidenschaft gezogenen Stadtwald der Landgemeinde Stadt Schwarzatal gibt es ein Hoffnungszeichen. Bürgermeister Kathrin Kräupner erläuterte in ihrem Bericht zur jüngsten Sitzung des Stadtrates Details dazu. Demnach habe das Thüringer Ministerium für Inneres und kommunales eine Verwaltungsvorschrift veröffentlicht, die Bedarfszuweisungen zu Soforthilfe an Kommunen zum Ausgleich der außergewöhnlichen Belastungen im Kommunalwald beinhaltet.

Die Bedarfszuweisungen, so die Bürgermeisterin weiter, würden ohne Antragsverfahren ermittelt, Bescheide vom Landesverwaltungsamt sollen demnach noch in diesem Jahr ergehen. Kommunen, die eine eingetragene Fläche von mindestens einem Hektar Körperschaftswald besitzen, werden erstmalig für diesen ersten Hektar einen Sockelbetrag von 3000 Euro erhalten. Für die über diesen Hektar hinausgehende Fläche sollen einmalig 100 Euro für jeden weiteren Hektar gewährt werden. Aus der Anlage zur Verwaltungsvorschrift ergibt sich demnach für die Landgemeinde Stadt Schwarzatal eine Zuweisung von 66.000 Euro.

Die Ortschaften Oberweißbach mit dem Ortsteil Lichtenhain, Meuselbach-Schwarzmühle und Mellenbach-Glasbach besitzen jeweils ausgedehnte Waldflächen zu einem hohen Anteil auch im kommunalen Besitz. Kathrin Kräupner wörtlich: “Es ist lobenswert, dass tatsächlich eine angesagte Unterstützung schnell und unkompliziert gewährt wird. Angesichts des Schadvolumens und der noch zu bewältigenden Probleme im Kommunalwahl stellt diese Soforthilfe jedoch nur einen ersten Schritt dar.”