Richtfest unterm Regenbogen bei der Feuerwehr in Schaala

Ein Regenbogen spannte sich über das Tal, als für das neue Feuerwehrgerätehaus in Schaala am Mittwoch Richtfest gefeiert wurde.

Schaala Investition von rund 1,6 Millionen Euro sorgt für eine moderne Basis der Freiwilligen Feuerwehr in dem Ortsteil von Rudolstadt.

Ein außergewöhnliches Naturschauspiel verlieh am Mittwoch dem Richtfest des neuen Feuerwehrgerätehauses in Schaala eine besondere Note: Ein großer, bunter Regenbogen spannte sich über das Gebäude und wurde von den Anwesenden als glückbringendes Zeichen gedeutet. Nur vier Monate nach dem ersten Spatenstich feierte die Stadt diesen wichtigen Meilenstein, „der einen entscheidenden Schritt zur Stärkung der lokalen Feuerwehr und der Sicherheit in der gesamten Region bedeutet“, wie es in einer Mitteilung der Verwaltung heißt.

Bürgermeister Jörg Reichl (BfR) betonte in seiner Ansprache die Bedeutung des Vorhabens: „Mit dem neuen Gerätehaus stärken wir nicht nur unsere lokale Feuerwehr, sondern tragen auch zur Sicherheit in der gesamten Region bei. Die Stationierung eines modernen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges hier ist ein Zeichen unserer wachsenden Bedeutung im überörtlichen Brandschutz.“

Mit Photovoltaik, Wärmepumpe und begrüntem Dach

Das neue Objekt, welches die provisorische Lösung aus dem Jahr 1996 ablöst, präsentiert sich als moderne, effiziente und nachhaltige Einrichtung. Ausgestattet mit neuesten technischen Standards, wird das Gebäude zwei Fahrzeugstellplätze, getrennte Sanitär- und Umkleidebereiche für Frauen und Männer sowie eine energieeffiziente Bauweise umfassen. Besondere Merkmale wie eine Photovoltaikanlage, eine Wärmepumpe und ein begrüntes Dach unterstreichen das Engagement der Stadt für nachhaltige Entwicklung.

Die Gesamtinvestition von rund 1,6 Millionen Euro, unterstützt durch Zuschüsse des Landkreises und weiterer Fördermittel, spiegelt die hohe Priorität wider, die dem Brandschutz und der Infrastruktur der Feuerwehr beigemessen wird. Mit der Fertigstellung im nächsten Jahr wird die Feuerwehr Schaala mit derzeit 19 aktiven Mitgliedern über eine moderne Basis verfügen.