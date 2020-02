Cursdorf/Königsee. Der neue Gewässerunterhaltungsverband Schwarza/Königseer Rinne mit Sitz in Cursdorf ist einer von 20, die seit 2019 in Thüringen aufgebaut wurden.

Rinnetal und Schwarzatal arbeiten bei Gewässern zusammen

Frank Eilhauer ist zum Geschäftsführer des Gewässerunterhaltungsverband (GUV) Schwarza/Königseer Rinne bestellt worden, der am 26. September 2019 gegründet wurde und seinen Sitz in Cursdorf im Dorfgemeinschaftshaus in früher vom Thüringenforst genutzten Räumen hat. Sein Stellvertreter ist Marco Waschkowski (Königsee). Zum Vorstand gehören außerdem Martin Friedrich (Sitzendorf), Karl Herbst (Cursdorf), Bernd Lange (Schwarzburg), Wilfried Machold (Katzhütte), William Lindner (Deesbach), Andreas Vollrath (Bad Blankenburg), Uwe Neumann (Saalfeld) und Kathrin Kräupner (Stadt Schwarzatal).

Das Einzugsgebiet umfasst die Wassereinzugsgebiete der Schwarza, der Lichter und der Königsee erinnern. Zunächst nicht in die Zuständigkeit fallen die Gewässer erster Ordnung, die der Freistaat betreut, dazu zählt etwa die Schwarza selbst. Das Verbandsgebiet hat eine Fläche von gut 50.000 Hektar, betreut 27 Mitgliedskommunen und 48 Gemeindegebiete.

Verband hat bereits Personal akquiriert

Außer den Gewässern, dazu gehört auch ein Uferbereich von in der Regel fünf Metern, werden auch die Hochwasserschutzanlagen der Kommunen unterhalten, dies allerdings auf gesonderte Rechnung, denn die Regelaufgaben des Verbandes werden direkt vom Land bezahlt, das dazu Mittel aus dem Kommunalen Finanzausgleich einsetzt.

Auf Anforderung werde der GUV auch, so Frank Eilhauer, dem Land bei deren Gewässerunterhaltung Hilfe nach gesonderter Abrechnung leisten, ein erster Versuch laufe derzeit an der Schwarza im Bereich von Scheibe-Alsbach. Bisher befinde sich der Verband im Aufbau, habe technisches und Verwaltungspersonal ausgeschrieben, gefunden und bereits zu Qualifizierungslehrgängen entsandt.

Auch Technik sei angeschafft worden. Diese wird nicht am Verwaltungsstandort in Cursdorf, sondern am Bauhof in Königsee stationiert, wo der Verband von der Stadt Räume angemietet hat. Die Königseer Rinne zähle ohnehin voraussichtlich zu den Haupteinsatzgebieten, so Frank Eilhauer, der für den Verband keine Personalkosten erzeugt, weil das Landratsamt ihn für diesen Zweck als Mitarbeiter der Unteren Wasserbehörde freistellt.