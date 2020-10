Roboter und virtuelle Kombinate: Erste Ideen des Königseer Digitalnetzwerkes

Als vor zehn Monaten das Königseer Netzwerk für Digitalisierung – kurz KND – gegründet wurde, dem außer der Kommune, den Schulen und der Sparkasse vor allem Unternehmer aus Königsee und Umgebung und nicht zuletzt die Technische Universität Ilmenau angehören, gab es außer viel Enthusiasmus der Initiatoren auch Zaungäste, die das skeptische Argument eines wohlfeilen Papiertigers hinter vorgehaltener Hand parat hatten. Wie kraftvoll die Pranken dieses vermeintlichen Papiertigers im ersten Jahr sind, zeigt sich jetzt.

„Es ist Zeit, endlich mal von unserem Ideenfeuerwerk zu sprechen!“, finden übereinstimmend Marco Waschkowski, der als Privatperson vor einem Jahr das Amt des Vereinsvorsitzenden übernahm, weil die Stadt erst später den Beitrittsbeschluss fasste, und Unternehmer Steffen Berghoff, der zusammen mit Jean Pierre Bergmann, Fertigungstechnik-Professor an der Maschinenbau-Fakultät der TU Ilmenau, zu den Treibern der Idee gehört.

Nicht nur ein Lippenbekenntnis

Während einerseits schon der Blick voraus auf die nächste Sitzung des Netzwerkes am 5. November geht, wo es sogar um den Sprung über Landesgrenzen geht, betont Steffen Berghoff die Fokussierung auf die Regionalität des Netzwerks: „Es ist kein Lippenbekenntnis, dass wir Königsee im Namen tragen. Und als Untertitel uns weiterhin Beutegemeinschaft zu eigen machen.“ Nicht umsonst haben sich die Königseer mit der TU Ilmenau namhafte Kompetenz ins Netzwerk geholt. Und bleiben auch nicht bei Absichtsbekundungen und warmen Worten.

Ein Projekt etwa geht jetzt im Wortsinne die ersten Schritte. Experten der TU Ilmenau wollen in der Königseer Fertigungstechnik Müller Roboter einsetzen. Das allein wäre aber noch nichts Besonderes. „Uns geht es darum, den Roboter als einen dienstbaren Assistenten eines Mitarbeiters in der Fertigung der Firma zu etablieren“, erklärt Maxim Reimche, Doktorand bei Professor Bergmann, die Idee.

Roboter für Routinearbeiten

Diese nennt sich kollaborierender Roboter und will vor allem Wege ausloten, wie ein Roboter bei einem kleinen Mittelständler nicht als Konkurrent um Arbeitsplätze, sondern Übernehmer oft nerviger Routinevorgänge akzeptiert wird. Der Weg dahin führt – so ist man in Ilmenau und Königsee überzeugt – darüber, dass Mitarbeiter sich mit den Roboter und seinen Fähigkeiten vertraut machen und dann selbst überlegen, was er ihnen abnehmen könnte. „Mit den ersten konkreten Schritten beginnen wir in den nächsten Tagen”, so Maxim Reimche.

„Und wir sind noch längst nicht am Ende der Greifbarkeiten”, ergänzt Steffen Berghoff. Er berichtet davon, dass der Königseer Präzisionsdrehteile-Hersteller H&H in Unterköditz mit Geschäftspartner Analytik Jena AG eine ganz besondere Verbindung eingehen wird. Sie hat mit der Kernkompetenz der Berghoff Group zu tun und beschreibt eine Form der Firmenvernetzung, die es in dieser Form noch nicht gegeben hat, vor allem nicht ohne die Beteiligung externer Anbieter von Plattformen.

Thüringens Mittelstand könnte sich automatisch verstehen

Die Berghof-Spezialisten haben eine Möglichkeit gesucht, Auftragnehmer und Auftraggeber vor allem im kleinteiligen Mittelstand so zu vernetzen, dass sich die jeweiligen Produktions-, Planungs- und Einkaufssysteme miteinander verstehen, eben so, dass solche Prozesse automatisch ablaufen. Auftraggeber und Auftragnehmer haben so jederzeit den exakten Überblick über den Ablauf ihrer Geschäftstätigkeit und vor allem darauf, was diesen Ablauf stören könnte, um entsprechend gegenzusteuern.

Und Steffen Berghofs Vision ist naheliegend: „Wenn wir von den großen Auftraggebern solche Verbindungen zu den kleinen Mittelständlern – zum Beispiel in Königsee – haben, dann sind als nächstes auch die Vernetzungen der Mittelständler untereinander nahe liegend.“ Man könne mit so tief eingebetteten Vernetzungen Kontakte – früher nannte man es Kombinate – aufbauen, die Vorteile bei Flexibilität, Qualität und Schnelligkeit generieren, die die Konkurrenz in Übersee alt aussehen lassen. „Wir nennen es den Thüringer Weg”, sagt Steffen Berghof mit leuchtenden Augen.

Er und Professor Jean Pierre Bergmann waren längst im Erfurter Wirtschaftsministerium Klinken putzen, weil sie diese Vernetzung für eine extrem wichtige Strategie halten, damit der technologieorientierte Mittelstand im Freistaat mittelfristig eine Zukunft hat.