Röblitz-Ötzi ruht im vormaligen Schweinestall

Der Mann, der in gehockter Haltung auf der Seite liegt, ist nicht besonders groß gewachsen, wohl nicht einmal 1,70 Meter. Gut erhaltene Zähne, das Skelett fast vollständig. Und alle Knochen durchnummeriert. Denn dieser Herr ist über 4000 Jahre alt, entdeckt im Frühjahr 2008 am Roten Berg über dem Stahlwerk. Quasi ein Ur-Röblitzer, auch wenn es den heutigen Ortsteil von Unterwellenborn damals noch nicht gab.

Schmuckstück belegt ausgeprägte Mobilität der Altvorderen

Oder doch? „Zumindest war schon damals hier viel los“, findet Detlef Schlegel, der zur Eröffnung der Ausstellung „Röblitz zwischen den Zeiten“ in den Edelhof geladen hat. Zu den archäologischen Stücken, die in dieser Zusammenstellung erstmals öffentlich präsentiert werden, gehören auch solche, die Schlegels bei der inzwischen 23 Jahre währenden Sanierung ihres Anwesens entdeckten, so zum Beispiel ein Steinbeil aus der Jungsteinzeit. Gut möglich also, dass Menschen bereits vor Tausenden von Jahren im saftigen Tal der Weira ihre Zelte oder Hütten aufschlugen. Immerhin lagen dem Röblitz-Ötzi, dessen Gebeine das Zentrum der Ausstellung bilden, ebenfalls ein Beil und zwei Klingen aus Stein bei. Und das Skelett einer Frau, das nur wenige Meter entfernt unter demselben Grabhügel ruhte, trug als Halsschmuck eine durchlochte, ehedem wohl schimmernde Scheibe, die aus einer fossilen Samtmuschel geschnitten worden war – die allerdings aus einem Steinbruch im rund 300 Kilometer entfernten Mainzer Becken stammte. Für Robert Knechtel, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, ein herausragender Fund, belegt er doch eine bereits ausgeprägte Mobilität von Menschen und die frühe Existenz ausgreifender Handelswege.

Auch in der Bronzezeit blieb die Gegend offenbar beliebt. Davon kündet ein „Hortfund“, den das Saalfelder Stadtmuseum beisteuert, bestehend aus überwiegend noch ungebrauchten bronzenen Sicheln und Beilen, die möglicherweise von einem urzeitlichen Schmied zu kultischen Zwecken im Boden versenkt worden und 1934 beim Pflügen auf der „Hasenleite“ entdeckt worden waren.

Offenbar Oberschicht-Friedhof von Slawen

Dazu passen die Keramikscherben in einer weiteren Vitrine: Reste von Beigaben zu Feuerbestattungen sowie von Vorrats- und Kochgefäßen, ebenso von Geschirr und bronzenen Gewichten für die Stoffe auf Handwebstühlen, wie Knechtel erläutert. Wegen einer geplanten Wohnbebauung waren im Sommer 2009 rund 500 Quadratmeter Fläche an der Straße von Röblitz gen Langenschade von Archäologen des Landesamts untersucht worden – und prompt fanden sich 40 Befunde. Darunter auch solche von Trockenanlagen, die mit im Feuer erhitzten Sandsteinen betrieben wurden, ein größerer Lehmofen und Abdrücke von Spaltbohlen, die auf Häuser hinwiesen. Anhand der Keramikfunde lässt sich die Siedlung in die späte Bronze- und frühe vorrömische Eisenzeit (8. – 6. Jahrhundert vor Christus) datieren.

Die neben dem Röblitz-Ötzi wohl faszinierendsten Exponate der Ausstellung sind Schmuckstücke. Eine Kette mit Muschelanhänger und silbernen Teilen, dazu einige hundert Perlen aus Silberblech, Bernstein und Glas sowie zwei höchst filigrane Körbchen-Anhänger, sämtlich Beigaben zum weiblichen Leichnam in einem Doppelgrab, das neben weiteren 15 Reihengräbern im März 2010 bei Oberwellenborn freigelegt worden war. Offenbar die Begräbnisstätte einer slawischen Oberschicht, die im frühen Mittelalter vielleicht auch damit ein Zeichen gegen die Gebiets- und Machtansprüche der Franken setzen wollte, die von Saalfeld her gen Osten drängten, wie Robert Knechtel vor den Gästen der Eröffnung mutmaßt – und damit zu heiteren Beteuerungen der anwesenden Bürgermeisterin Andrea Wende herausfordert, wonach man sich auch künftig nicht den Saalfelder Einverleibungsgelüsten beugen werde.

Gasleitungsbau könnte neue Funde bringen

Mit dem weit gewanderten Muschelschmuck aus der Bronzezeit, dem Zierrat von offenbar adligen Slawen des Mittelalters und der Vielzahl von Funden aus sehr unterschiedlichen Zeiträumen auf engem Raum sei Röblitz samt naher Umgebung schon etwas Besonderes aus archäologischer Sicht, resümiert Knechtel: „So etwas findet sich in Thüringen nicht gleich wieder.“ Und vielleicht demnächst sogar noch mehr davon. Mit der Erneuerung der Ferngasleitung von Sachsen gen Franken wird in diesem Jahr noch ein rund 20 Meter breiter Korridor quer durch die Röblitzer Umgebung gewühlt – und zuerst für den prüfenden Blick der Archäologen freigegeben. Grabungstechniker Thomas Queck, der einige der hiesigen Fundstätten betreute, hält weitere Entdeckungen aus der zivilisatorischen Frühzeit des Thüringers für durchaus möglich und freut sich darauf. Auch wenn es nicht gleich wieder ein Röblitz-Ötzi sein sollte.

Eine würdige Premiere ist die Schau jetzt schon für den Ausstellungs- und Begegnungsraum, dessen drei neu verputzte Wände noch nach Farbe riechen, während die Wand zum Hof sich als unverhüllte Sandstein-Schönheit zeigt. Aus dem vormaligen Schweinestall haben Petra und Detlef Schlegel mit Unterstützung der hiesigen Leader-Aktionsgruppe einen gemütlich-rustikalen Ort für Gespräch und Begegnung samt Sanitär- und Kleinküchenbereich gemacht, für Treffen des Heimatvereins Röblitzer Rundling, als Ruhepunkt für Besucher, wenn sie in ihren Edelhof zum Beispiel am Tag der offenen Gärten einladen. Bis zum diesjährigen Gartentag ist die Ausstellung archäologischer Funde aus dem Ort und seiner Umgebung im Seitengebäude des Edelhofs noch zu sehen. Feste Öffnungszeiten gibt es nicht – Interessenten sollten sich am besten unter ihrer Mobilnummer 0170/2698816 melden, rät Petra Schlegel.