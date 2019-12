Röntgenröhren aus Rudolstadt

Antonio Jahn ist ein junger Mann mit vielen Hobbys. Er hat sich das E-Gitarre spielen beigebracht, fährt Mountainbike und beschreibt sich als Auto-begeistert, schraubte an seinem 25 Jahre alten Mercedes. Vor vier Jahren begann der Ammelstädter seine Ausbildung zum Industriemechaniker bei Siemens Healthcare und wurde damit sogar Landesbester. 94 von insgesamt 100 Punkten brachten ihm diesen Titel ein, für den er am 13. Dezember in Gera offiziell ausgezeichnet wurde.

Beruflich braucht er technisches Grundverständnis. „Ich prüfe Röntgenröhren auf Funktion, vermesse Brennflecke, löte Kontaktplatinen und den Ring für die Halterung auf. Auch die Auswertung des Prüfprogramms gehört zu meinen Aufgaben.“ In der Ausbildung spezialisierte er sich auf das Prüfen der Röhren. Jeden Tag hat er mit unterschiedlichen Röntgenröhren zu tun – aber alle werden im medizinischen Bereich benötigt.

„Wir fertigen hier am Standort Röntgenröhren und -strahler, Vakuumkomponenten dafür sowie Hochenergieröntgenquellen für medizinische und technische Anwendungen“, sagt Martin Andris, Betriebsleiter von Siemens Healthcare am Standort Rudolstadt. Neben der Verwendung im medizinischen Bereich, kämen die hier gefertigten Röhren auch zum Durchleuchten von LKW oder Schiffscontainern in den Einsatz oder um Defekte in Bauteilen aufzufinden.

Eigenes Ausbildungszentrum am Standort

Die Industriemechaniker-Ausbildung ist umfangreich, in dreieinhalb Jahren lernen die Azubis an der CNC-Maschinen, üben drehen und fräsen, haben Elektrotechnik und Pneumatik, erlernen technisches Zeichnen und Grundlagen der Programmierung. Die Azubis sind so später in verschiedenen Bereichen einsetzbar. Neben der Röhrenprüfung auch in der Zerspanung oder Montage. „Wir sind sehr stolz, dass wir aus unserer Ausbildung so gute Ergebnisse erreichen. Das ist auch ein Kompliment an die Ausbildung. Wir hoffen, dass Antonio noch lange bei uns bleibt“, sagt Martin Andris. Übernommen wurde Antonio Jahn bereits mit Ende der Ausbildung im Februar, die Auszeichnung gab es aber erst am Jahresende.

Unter den 250 Mitarbeitern am Standort arbeiten auch gut drei dutzend Auszubildende. Da sich in Rudolstadt ein Ausbildungszentrum von Siemens Healthcare für das erste Lehrjahr befindet, kommen junge Leute aus Franken hier her. Daneben werden Glasapparatebauer und ab nächsten Jahr erstmalig Oberflächenbeschichter ausgebildet. „Ich hatte mal überlegt den Techniker zu machen. Aber einen konkreten Weiterbildungsplan habe ich noch nicht“, sagt der 22-Jährige. Weiterbildung wird das Unternehmen unterstützen, ergänzt der Betriebsleiter.

Kurz vor Ende der Ausbildung erfüllte sich der junge Ammelstädter seinen großen Traum und kaufte sich einen Kleinwagen mit 220 Pferdestärken, den er optisch noch ein wenig aufmotzte: „Spurplatten, dass die Räder weiter raus kommen, Sportauspuff-Anlage, damit es sportlicher klingt, ein schwarzes Emblem.“