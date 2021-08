Rudolstadt: 38-Jähriger tritt jungen Mann grundlos ins Gesicht

Rudolstadt. Erst lief der 38-Jährige an der Bushaltestelle in Rudolstadt vorbei. Plötzlich greift er unvermittelt einen der wartenden Passagiere an.

Völlig unvermittelt griff ein 38-Jähriger am Mittwochmorgen einen jungen Mann in Rudolstadt an. Nach Schilderungen der Zeugin und des Geschädigten sei der 38-Jährige an einer Bushaltestelle in der Schwarzburger Chaussee mehrfach ohne erkennbaren Grund an den Wartenden vorbei gelaufen und habe diese gemustert.

Die Zeugin fragte nach den Grund für das merkwürdige Verhalten. Plötzlich lief der 38-Jährige unvermittelt auf den 25-Jährigen zu und trat diesen mit dem Fuß ins Gesicht. Dadurch wurde der junge Mann leicht verletzt. Als der Täter von dem 25-Jährigen ablies und die Beamten am Einsatzort eintrafen, konnte der 38-Jährige sein Verhalten nicht erklären.

Laut Angaben der Polizei wurde gegen den beschuldigten Rudolstädter Strafanzeige erstattet.

