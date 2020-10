Es sei keine leichte Entscheidung gewesen, aber letztendlich hätte der Vorstand das Okay gegeben. So ist die Awo Rudolstadt nun neuer Eigentümer des historischen Postgebäudes in Rudolstadt.

„Das Haus stand leer. Wir haben schon längere Zeit eine Alternative für den Sitz unserer Geschäftsstelle gesucht. Dazu kam die Situation mit der Ankerbausteinproduktion. Drei Jahre nach der Übernahme der Firma Anker sind wir jetzt an einem Punkt, an dem wir sagen: Wir können es schaffen“, erklärt Geschäftsführer Hans-Heinrich Tschoepke zu den Beweggründen.

Für eine hohe sechsstellige Summe erwarb die Awo das Gebäude von einem Leipziger Immobilienunternehmen, das flächendeckend Postgebäude zu seinem Bestand zählt. Seit der Schließung der Postfiliale im November 2018 passierte hier nichts mehr. Schon vorher waren große Teile des Gebäudes ungenutzt. Es gab in der Vergangenheit mehrere Eigentümer, doch von einer Nutzung war man weit entfernt. „Ich habe mir die Pläne schicken lassen – so sind wir zu dem Entschluss gekommen, dem Vorstand vorzuschlagen, das Gebäude und die dazu gehörende Fläche zu erwerben“, so der Awo-Chef weiter. Insgesamt 7500 Quadratmeter.

Konkrete Pläne gibt es zunächst für das erste Obergeschoss. Hier sollen die 15 Mitarbeiter der Awo-Geschäftsstelle künftig ihren Arbeitsplatz haben. Dort, wo sich jetzt noch der Paketdienst befindet, sollen später Ankerbausteine hergestellt und vertrieben werden. „Es bieten sich gute Chancen, hier ein Konzept umzusetzen, das gezielt auf das Thema Anker ausgerichtet ist“, so Hans-Heinrich-Tschopke. „Wir sehen bei den Ankerbausteinen gute Ansätze für pädagogische und therapeutische Nutzungen, sind hierfür unter anderem mit Hochschulen im Kontakt.“

Abstimmung mit Denkmalschutz

Bei dem historischen Postgebäude aus dem Jahr 1862 handelt es sich um ein Denkmal. „Wir befinden uns mitten im Prozess der Abstimmung und Planung. Allein die Erarbeitung des Bauantrages gestaltet sich ziemlich schwierig“, lässt er weiter wissen. So braucht es beispielsweise einen Aufzug, um die geforderte Barrierefreiheit herstellen zu können. „Wir hoffen, dass wir die Planungen demnächst abschließen können, und dann geht es los mit den Bauarbeiten“. Als erstes sollen die Fenster im Obergeschoss erneuert beziehungsweise aufgearbeitet werden. Eine Dachreparatur ist bereits erfolgt, auch Asbest wurde entfernt. Arbeit wartet dennoch genug. Unter anderem sind Reparaturen am Sandsteinsockel erforderlich. „Wir stehen in den Startlöchern. Die Bausubstanz insgesamt ist gut, allerdings ist die Herausforderung groß, das Gebäude einer neuen Nutzung unter Berücksichtigung aller gesetzlichen Vorgaben zu geben“, so Hans-Heinrich Tschoepke.

Voraussichtlich im kommenden Jahr soll die Geschäftsstelle vom Corrensring in die Innenstadt umziehen. Die Paketzustellung ist noch bis Ende März 2022 hier Mieter. Erst danach steht der Firmenumzug an. Fest steht auch: „Ohne Anker hätten wir es nicht gemacht“, sagt der Awo-Chef. Unter den Ankerfreunden wurde die Neuigkeiten schon mit Interesse aufgenommen. „Es passt ja auch gut zum Thema. Es gibt schon die ersten Interessenten, die das Gebäude nachbauen wollen“.