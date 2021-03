Rudolstadt: Autounfall mit Feuerwehreinsatz

In Rudolstadt kam es am Montagvormittag zu einem Unfall. (Symbolbild)

Am Montagvormittag kam es am Ortsausgang Rudolstadts zu einem Verkehrsunfall. Ein 28-Jähriger fuhr mit seinem Volvo die Schaalaer Chausee in Richtung Rudolstadt entlang. Etwa auf Höhe der Einfahrt zur Firma Sandoz geriet er aus zunächst unklarer Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem 57-jährigen Citroen-Fahrer.

Es entstand lediglich Sachschaden an den Fahrzeugen, beide Personen blieben unverletzt. Wegen auslaufender Betriebsstoffe kam die Feuerwehr zum Einsatz, außerdem mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme gab der Verursacher mehrfach an, in einen Sekundenschlaf verfallen zu sein.

