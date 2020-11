Rudolstadt: Baustelle Gänsebach geht ohne Unterbrechung weiter

Die Baustelle im Bereich Am Gänsebach/Kleiner Damm in Rudolstadt. Hier werden derzeit Versorgungsleitungen neu verlegt, um im Anschluss die Kanalteile für den Gänsebach in der Straßenquerung verlegen zu können.

Ein tiefer Blick in das Erdreich bietet sich aktuell auf der Baustelle im Kreuzungsbereich Am Gänsebach/Kleiner Damm in Rudolstadt. Hier werden im großen Stil Versorgungsleitungen für Strom, Wasser, Gas und Telekommunikation umverlegt, um danach die Kanalteile für den Gänsebach in der Straßenquerung „Kleiner Damm“ verlegen und den Anschluss an den bereits geöffneten Gewässerabschnitt im Heinepark herzustellen zu können. Danach wird die Baugrube wieder verfüllt und die Straße für den Verkehr freigegeben. Das soll zum Jahresende geschehen. Die Arbeiten am zweiten Bauabschnitt Freilegung Gänsebach insgesamt sollen planmäßig ohne Unterbrechung auch im Winter weitergehen und zum Jahresende 2021 abgeschlossen werden.