Seine erste Blutspende, das weiß Ralf Alex noch genau, war während der Armeezeit. „Damals musste man antreten, ansonsten gab es keinen Urlaub“, erinnert er sich. Was er damals noch nicht ahnte: Es werden noch viele weitere Spenden folgen. Im Durchschnitt drei bis vier pro Jahr.

„Eigentlich wollte ich zu meinem 50. Geburtstag die 100 Spenden voll haben, aber irgendwie hat das nicht geklappt“, sagt er. Dafür war es an diesem Freitagnachmittag so weit: In den Räumen der Volksbank in Rudolstadt leistete der Inhaber einer Versicherungsagentur in Rudolstadt, Jahrgang 1969, die 100. Blutspende. Warum? „Ganz einfach: weil es benötigt wird“, meint er. „Es kann ja sein, dass man selbst oder jemand aus der Familie betroffen ist und eine Spende braucht“, so der Teicheler.

Knapp 50 Spender an einem Nachmittag

Blutspender sind „treue Seelen“, wie Agata Kraus vom Rudolstädter DRK sagt. Sie gehört zum Helferteam, das die Blutspende organisiert. Hier hat man besondere Vorkehrungen zur Sicherheit der Spender und des Helferteams getroffen. Jedem wird gleich am Eingang die Temperatur gemessen. Es erfolgen die Aufnahme, der anschließende Gesundheitscheck und schließlich die Konsultation beim Arzt. Erst dann geht es zur Liege und „es wird angezapft“, wie die Helfer sagen.

„Uns ist heute aufgefallen, dass mehr Spender kamen als erwartet. Möglicherweise hängt das auch mit der aktuellen Coronasituation zusammen und dem insgesamt gewachsenen Bewusstsein für das Thema Gesundheit. Viele sagen sich, Blutspenden werden gerade jetzt gebraucht“, findet sie. Am Ende waren es knapp 50 Menschen, die an diesem Nachmittag Blut gespendet haben.

Ein großes Dankeschön

Auf die aktuelle Situation eingestellt hat sich auch der Gastgeber Volksbank. Statt dem sonst üblichen Imbiss gibt es Getränke und am Ende für jeden ein Lunchpaket zum Mitnehmen. „Ich habe mich sehr gefreut über den großen Zuspruch“, sagt Claudia Widder, Gebietsreferentin beim DRK-Blutspendedienst. Die Spendenbereitschaft sei schon im Frühjahr zu Beginn der Coronazeit hoch gewesen. „Weil sich viele gesagt haben: Wir sind jetzt zu Hause, wir haben Zeit, es ist eine Form, etwas Nützliches zu tun“, so ihre Begründung. So konnte die Versorgung gesichert werden.

Über den Sommer geht die Zahl der Blutspenden regelmäßig etwas zurück „aber wir sind jetzt wieder auf einem guten Weg“, macht sie deutlich. Dankbar ist sie allen Einrichtungen und Institutionen, die auch in dieser Zeit ihre Räume zur Verfügung stellen. „Darüber und natürlich auch für den Einsatz der ehrenamtlichen Helfer sind wir sehr dankbar.“