Rudolstadt: Busbahnhof soll „Rudolf-Herzer-Platz“ werden

Der neu gestaltete Busbahnhof in Rudolstadt soll nach seiner Fertigstellung „Rudolf-Herzer-Platz“ heißen, benannt nach dem Komponisten des Marsches „Hoch Heidecksburg“. So hat es die Verwaltung vorgeschlagen, und dieser Empfehlung folgten am Dienstagabend die Mitglieder des Kulturausschusses mehrheitlich mit einer Gegenstimme von der AfD. „Für den Vorschlag wurde Rudolf Herzer ausgewählt, da man von dieser Stelle aus die Heidecksburg gut sehen kann und der Platz sich in der Nähe des Theaters befindet, wo die musikalische Tradition des Marsches gepflegt wird“, heißt es zur Begründung.

Keine „Lutz-Schmidt-Siedlung“ Die AfD-Fraktion im Stadtrat hatte vorgeschlagen, die Straße im künftigen Wohngebiet in Cumbach nach dem Komponisten zu benennen. „Das wäre, im Gegensatz zum Busbahnhof, dann die Adresse von 35 Familien, die diesen Namen über Generationen hüten und ins Volk tragen würden. Er würde in Navis, bei Lieferdiensten, bei Post oder Taxis auftauchen“, argumentierte Stadtrat Peter Pischel. Den Vorschlag der Verwaltung nannte er „einen Schmarrn, schlecht für Rudolstadt und schlecht für Rudolf Herzer“. Ebenfalls mehrheitlich mit einer Gegenstimme der AfD wurde der Beschluss gefasst, die Erschließungsstraße im „Wohngebiet südlich der Catharinauer Straße“ künftig „Unter den Galeriebergen“ zu nennen. Ganz von der Tagesordnung genommen wurde der Antrag der AfD-Fraktion, dem neuen Wohngebiet den Namen „Lutz-Schmidt-Siedlung“ zu geben. Das letzte Wort in diesen Punkten hat der Stadtrat, der am kommenden Donnerstag dazu entscheiden wird.