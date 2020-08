Rudolstadt: Der Lebemann mit Hut und Hund lebt nicht mehr

Rudolstadt. Wilfried Frach gehörte viele Jahre zum Rudolstädter Stadtbild. Am 17. August ist er in Marokko verstorben

Er gehörte viele Jahre zum Rudolstädter Stadtbild. Den gut gekleideten Herrn mit Hut und kleinem Hund traf man oft ein Buch lesend vor einem Café sitzend. Rudolstadt war seine Wahlheimat am Ende eines turbulenten Lebens. „Nirgendwo lässt sich Müßiggang so genießen wie in Rudolstadt“, hat er einmal gesagt. Das war im April 2017, als Wilfried Frach eingeladen war zum Plausch im Schillerhaus. Nun ist der Stadt-Flaneur und Bonvivant nicht mehr am Leben. Wilfried Frach, Jahrgang 1952, ist am 17. August in Marokko verstorben, wie seine Tochter auf Facebook mitteilt.