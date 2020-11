Rudolstadt: Freude über erfolgreichen Abschluss

Rudolstadt. Frisch gebackene Betriebswirte in Ostthüringen bekommen Zeugnisse wurden per Post zugesandt

Sieben Frauen und Männer konnten sich jetzt in der Bildungsstätte der Handwerkskammer für Ostthüringen über ihren erfolgreichen Abschluss als „Geprüfte/r Betriebswirt/in (HwO)“ freuen. Statt der üblichen feierlichen Übergabe wurden die Zeugnisse coronabedingt auf dem Postweg verteilt, was der Freude sicherlich keinen Abbruch getan hat. Sie hatten im Februar des vergangenen Jahres ihre Fortbildung begonnen und in den vergangenen fast zwei Jahren in einem Wochenendkurs in 630 Unterrichtsstunden das nötige Rüstzeug in Personalmanagement, Unternehmensstrategie und -führung sowie Innovationsmanagement erhalten. Keine leichte Aufgabe, gab es doch durch entsprechende Coronaauflagen im Frühjahr zeitliche Verschiebungen. Dennoch haben alle den Lehrgang und die jetzige Prüfung mit Bravour gemeistert.

630 Unterrichtsstunden absolviert

Von den jetzigen Absolventen konnten sich Tischlermeister André Stechert aus Saalfeld sowie Maler-und Lackierermeister Christian Thuy aus Neustadt/Orla mit der Prüfungsnote 1 über die besten Ergebnisse freuen.

Die Fortbildung zum Geprüften Betriebswirt/in nach der Handwerksordnung baut auf der Meisterqualifizierung auf und stellt die höchste Qualifikationsebene im Bereich der Unternehmensführung im Handwerk dar. Sie ist in der betriebswirtschaftlichen Karriereplanung der oberste Baustein, den man auf seine berufliche Bildungslaufbahn setzen kann. Der geprüfte Betriebswirt nach der HwO kommt in der Regel in mittleren und größeren Handwerksbetrieben zum Einsatz. Er plant und kontrolliert die Geschäftsprozesse, sorgt für das Erreichen vorgegebener Kennzahlen und gewährleistet damit den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens.

Handwerkerinnen und Handwerker, die ebenfalls mehr über die Fortbildung zum Betriebswirt erfahren möchten, wenden sich an Madlen Röhler in der Handwerkskammer für Ostthüringen, Telefon 0365/8225-179, E.-Mail: roehler@hwk-gera.de. Übrigens: Der Startschuss für den nächsten Lehrgang fällt bereits am 8. Januar 2021.