Rudolstadt: Hier findet der Nachwuchs Platz zum betreuten Forschen

Rudolstadt. Schülerforschungszentrum im Innovations- und Gründerzentrum in Rudolstadt bietet Platz zum Experimentieren.

Jena hat es schon lange – ein Forschungszentrum für Schülerinnen und Schüler. Sieben gab es bis jetzt in Thüringen. Nun ist das achte dazugekommen, eröffnet im Innovations- und Gründerzentrum (IGZ) in Rudolstadt. „Es gab in der Region wenig Angebote für naturwissenschaftlich interessierte Kinder und Jugendliche. Die Landkreise Saalfeld-Rudolstadt und Saale-Orla haben lange darauf gewartet, auch weil hier kein Hochschulstandort ist“, erläutert Leiterin Christina Heß.