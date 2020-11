Rudolstadt: In der Wohnung eingesperrt

Mitte dieser Woche bei Familie Kühnlenz in der Friedrich-Adolf-Richter-Straße in Rudolstadt: Eine provisorische Holztreppe führt im Wohnzimmer zu einem als Tür umfunktionierten Fenster. Es war vorübergehend der einzige Ausgang der Wohnung. Für Heiko Kühnlenz allerdings ist der Höhenunterschied unüberwindbar. Seit einem Unfall als Jugendlicher sitzt der 38-Jährige im Rollstuhl. „Ja, im Moment kann ich hier nicht raus“, sagte er. „Ich bin praktisch eingesperrt in der Wohnung“. Eine Fluchtmöglichkeit bei einem Brand war ausgeschlossen. Ein entsprechender Hilferuf erreichte die Redaktion dieser Zeitung.

Fluchtweg ausgeschlossen

Normalerweise verfügt die behindertengerechte Wohnung über einen ebenerdigen Ausgang über eine Terrasse. „Nur deshalb kann ich hier überhaupt wohnen“, so der Rudolstädter. Doch hier befindet sich seit einiger Zeit eine Baustelle. „Die Terrasse ist praktisch weg, die Ausgangstür zugenagelt, aus Sicherheitsgründen, wie uns die Bauarbeiter sagten“, beschrieb er die Situation. „Das Thema hätte bei der Auftragsvergabe für die Bauarbeiten eine Rolle spielen müssen, hat es aber nicht. Man hat uns sehenden Auges in diese Situation gebracht“, so der Vorwurf des Mieters. Vor zwei Jahren ist die Familie mit zwei Kindern, die aber nicht dauerhaft mit im Haushalt leben, in die Wohnung eingezogen. „Optimal war es von Anfang an nicht“, sagen sie. Frau Kühnlenz arbeitet stundenweise in einem Supermarkt. Die Familie bezieht Sozialleistungen, was auch die Miete einschließt. Das Paar macht kein Geheimnis daraus, dass man gern wieder ausziehen würde. „Aber es ist schwierig, eine passende behindertengerechte Wohnung zu finden“, so Heiko Kühnlenz.

Vermieter der gut 90 Quadratmeter großen Wohnung ist die Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen (LEG). Im Auftrag des Eigentümers wird hier aktuell der Laubengang erneuert. „Die Baumaßnahmen sind notwendig, da die alte Stahlkonstruktion marode war und unbedingt erneuert werden musste, um Gefahr abzuwenden“, erklärte LEG-Pressesprecher Holger Wiemers. Im konkreten Fall hätten die Mieter gar keinen Anspruch mehr auf die Wohnung. Die in dieser Woche eingetretene Situation bezeichnete er als Dilemma. „Die beiden waren unsere Mieter, auf Grund von Mietrückständen wurde ihnen im Juni die Kündigung ausgesprochen. Eine Räumungsklage wurde angestrebt. Es besteht seitdem kein Vertragsverhältnis mehr. Sie nutzen die Wohnung also praktisch rechtswidrig. Die Baumaßnahme wurde im August angekündigt, es war genug Zeit, um zu handeln“, machte er am Freitag deutlich.

LEG unterbreitet Gesprächsangebot

Dennoch wurde die LEG tätig. „Wir haben den Zustand schnellstmöglich beendet, das war uns wichtig. Wir müssen jetzt schauen, wie es weitergeht“, so Holger Wiemers. Am Freitagmittag wurde an der Wohnung eine Rampe angebracht, so dass Heiko Kühnlenz jetzt die Wohnung wieder eigenständig verlassen kann. „Ich bin echt erleichtert“, sagte er. Und auch in der Mietstreitigkeit macht die LEG ein Angebot: „Wir werden kommende Woche noch einmal auf die beiden zugehen und ein Gesprächsangebot unterbreiten. Wir sind hier an einer Lösung interessiert“, so der LEG-Sprecher.