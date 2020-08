Rudolstadt: Letzte Ruhestätte an einem Baum in Hain

Die letzte Ruhe an der Wurzel eines Baumes im Rudolstädter Hain zu finden, das soll noch in diesem Jahr möglich werden. Der Betreibung eines Friedwaldes steht nichts mehr im Wege. Im Rudolstädter Rathaus unterzeichneten Bürgermeister Jörg Reichl, Thüringenforst-Vorstand Jörn Ripken und FriedWald-Geschäftsleiter Matthias Laufer am Donnerstag die Verträge für den Bestattungswald im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Die Genehmigung für den Betrieb als Friedhof ist bereits erteilt. So hoffen alle Beteiligten, dass noch in diesem Jahr Beisetzungen möglich sein werden. Das 26 Hektar große Areal mit artenreichem Mischwald liegt oberhalb von Rudolstadt nahe der Heidecksburg, ist gut erschlossen und erreichbar. Es ist der zweite Friedwald in Thüringen und es soll zumindest im Städtedreieck der einzige bleiben.