Rudolstadt: Neue Lebensräume auf alter Deponie

Abendsonne über der früheren Hausmülldeponie Debragraben in Rudolstadt. Nach 20 Jahren hat der Abfallzweckverband Saale-Orla jetzt die Sanierung abgeschlossen.

Rudolstadt. Nach 20 Jahren ist die Sanierung am Debragraben jetzt abgeschlossen. Zweckverband Abfallwirtschaft Saale-Orla hat dafür rund 4,5 Millionen Euro aufgewendet.

Alteingesessene Rudolstädter haben den Geruch noch in der Nase. Ein Mix aus Fäule, Schutt und Teer, je nach Windrichtung zu schnuppern vom Burgberg unterhalb der Heidecksburg bis nach Pflanzwirbach oder in Rudolstadt-Ost. 16 Jahre lang, von 1983 bis 1999, diente die Deponie in unmittelbarer Nähe des Debrahofes zur Entsorgung fester Siedlungs- und Gewerbeabfälle aus dem Raum Rudolstadt. 20 Jahre und ein paar Millionen Euro später ist die Sanierung jetzt abgeschlossen. Auf der alten Deponie sind neue Lebensräume entstanden.