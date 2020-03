Rudolstadt: Nobles Schlossinventar kommt unter den Hammer

Wenn Besucher aus nah und fern ausgestattet mit Katalog oder Tablet beziehungsweise Zettel und Stift durch die Räume des Auktionshauses Wendl streifen, dann ist unübersehbar Vorbesichtigungszeit. Seit dem Wochenende ist es wieder so weit. Bevor vom 5. bis 7. März mehr als 4000 Stücke unter den Hammer kommen, kann sich das Publikum umsehen zwischen Möbeln, Porzellan, Spielzeug, Büchern, Gemälden und zahlreichen anderen, oft auch recht ausgefallenen Stücken. Diesmal wartet das Haus mit einer Überraschung auf.

Seltener Wandteppichsucht neuen Besitzer

Auffallend viel nobles Inventar füllt die Räume, darunter ein ausgefallener Tabernakelschrank und ein großer flämischer Wandteppich aus dem 17. Jahrhundert. „Wir dürfen den luxuriösen Nachlass des Schlosses Hüffe/Nordrhein-Westfalen in unserem Haus versteigern“, verkündet Inhaber Martin Wendl. „Das spätbarocke Gebäude gehörte über viele Jahre Hartmut Krukemeyer und seiner Frau, der Gräfin von Schwerin. Hartmut Krukemeyer gründete in Osnabrück die Paracelsus-Kliniken. Das Paar investierte mehrere Millionen DM in die Restaurierung des Schlosses. Jetzt kommt es in Folge der Erbschaften zu der Versteigerung. Insgesamt fast 200 ausgefallene Stücke des Interieurs werden veräußert“, berichtet der Rudolstädter.

Darüber hinaus finden Interessenten auch diesmal wieder Stücke von hohem Kunstwert. Dazu gehört beispielsweise ein Bildnis einer jungen Dame mit Zigarette des bekannten Malers Isaac Israels (1865-1934), eingeliefert aus sächsischem Privatbesitz und angesetzt mit einem Limit von 9000 Euro. Der Künstler ist gefragt, wissen Wendls und sind gespannt auf den Aufruf. Fast 500 Jahre alt sind zwei Bibel-Ausgaben, die am Donnerstag versteigert werden. „Sie sind zu Lebzeiten Luthers entstanden. Das Faszinierende daran ist, dass sie bis heute so gut erhalten und tatsächlich auch lesbar sind“, erklärt Mitarbeiterin Silke Rein. „Eine solche Bibel war damals übrigens so viel wert wie ein schlachtreifes Schwein“, weiß sie zu berichten.

Neben Höhepunkten wie diesen finden Interessenten auch bei dieser Aktion wieder eine Fülle an Objekten, die das Zeug haben zum Liebhaberstück, auch für den kleineren Geldbeutel. Die Suche danach ist jetzt übrigens noch einfacher geworden. „Wir sind technisch angekommen im 21. Jahrhundert“, so Julia Marie Wendl. Unter Regie der 25-Jährigen hat das Auktionshaus nicht nur seinen Internet-Auftritt komplett erneuert, sondern auch dem Katalog ein neues Outfit verpasst. „Kunden können sich jetzt direkt einloggen, Gebote selbst einpflegen und ihre Kundendaten selbst verwalten“, erklärt die junge Frau. „Zudem gibt es zu jedem Objekt einen QR-Code, so dass alle Informationen direkt auf dem Handy erscheinen.“ Dennoch verspricht der Besuch vor Ort ein besonderes Erlebnis.

Die Möglichkeit zur Vorbesichtigung besteht noch bis Mittwoch. Am heutigen Montag bieten Mitarbeiter des Hauses von 13 bis 17 Uhr wieder einen kostenfreien Schätztag an. Die Auktion beginnt am Donnerstag 9 Uhr.