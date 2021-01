Rudolstadt: Polizei stellt selbstgebautes Kraftrad sicher

Rudolstadt. Bei einer Verkehrskontrolle am Sonntagabend in Rudolstadt sind Polizisten auf ein unbeleuchtetes Kraftrad aufmerksam geworden.

Bei einer Verkehrskontrolle am Sonntagabend in Rudolstadt sind Polizisten auf ein unbeleuchtetes Kraftrad aufmerksam geworden. Dabei stellten sie fest, dass der 23-jährige Eigentümer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, teilt die Polizeiinspektion in Saalfeld mit. Zudem war das Kraftrad offensichtlich eigenständig zusammengebaut worden und besaß unter anderem keine Bremse. Demnach war das Fahrzeug weder zugelassen noch verkehrstüchtig. Der Mann muss sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Der Eigenbau wurde sichergestellt.