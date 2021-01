Rudolstadt: Sanierungsarbeiten an der Regelschule während der präsenzfreien Tage

Rudolstadt. In der Regelschule „Friedrich Schiller“ werden die präsenzfreien Unterrichtstage der Schüler genutzt, um weitere Unterhalts- und Sanierungsmaßnahmen am Schulgebäude durchzuführen. Momentan wird der Flur des dritten Obergeschosses, der sich über die gesamte Länge des Gebäudes erstreckt, saniert. Die Malerarbeiten sind Teil einer Sanierungsmaßnahme, bei der insgesamt 60.000 Euro investiert werden, teilt die Stadtverwaltung mit.

Bereits im vergangenen Jahr konnten die drei Treppenaufgänge des Hauses renoviert werden. Die aktuelle Maßnahme kostet 10.000 Euro. Mit den Malerarbeiten der Rudolstädter Firma Eberlein & Schellenberger wird nun auch der letzte Schulflur der Regelschule in einen sauberen, freundlichen Zustand gebracht.

In Zukunft sollen auch wieder Klassenräume saniert werden. Hier sind im letzten Jahr bereits zwei Räume renoviert und mit neuem Equipment ausgestattet worden. In diesem Jahr sind zudem weitere Anschaffungen im Bereich des digitalen Unterrichts, beispielsweise in Form von Präsentationsmonitoren, vorgesehen.