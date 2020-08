Rudolstadt: Schokofrüchte erinnern an Vogelschießenzeit

Silke und Thomas Schieck würden normalerweise mit der "Schokoladenfabrik" ab Freitag auf dem Vogelschießen stehen. Stattdessen bieten sie die Köstlichkeiten nun auf dem Rudolstädter Markt an und erinnern so an das Volksfest. Hier zeigen sie schon mal die Zutaten für die Schokospieße.

Böllerschüsse, Tingeltangel und der obligatorische Spruch „Das Vogelschießen ist eröffnet“. So spielt es sich normalerweise ab am vorletzten Freitag des August auf der Rudolstädter Bleichwiese. Hunderttausende würden in den nächsten Tagen auf den Festplatz strömen. Doch dieses Jahr ist alles anders. Das Vogelschießen ist Corona zum Opfer gefallen. So wie alle Großveranstaltungen in diesem Sommer.