Rudolstadt: „Scotti“ kehrt auf die Bühne zurück

Rudolstadt. Rudolstädter Travestiekünstler lädt am 3. und 4. September zur Benefizgala ein.

Seit 45 Jahren steht „Scotti“ alias Reinhard Schottka auf der Bühne. Seine Travestieshows leben von Livegesang, Comedy und Parodie. In hohen Hacken und bunten Kostümen begeistert er sein Publikum, mal laut und frivol, mal nachdenklich und die Gegenwart reflektierend.

Der gebürtige Rudolstädter hat viele Jahre im Folkloretanzensemble mitgewirkt und später 18 Jahre in Kassel gelebt. Bereits dort sammelte er Erfahrungen mit Spendengalas. Später war er gemeinsam mit „Vicki“ als Duo häufig zu Gast im Festzelt auf dem Rudolstädter Vogelschießen. Zuletzt machte er auch in seiner Heimatstadt mit regelmäßigen Benefizveranstaltungen auf sich aufmerksam. Mit seinen Auftritten sammelte er Geld für die Bauernhäuser, die Lebenshilfe und den Fußballnachwuchs des FC Einheit. Nun gibt es wieder Travestiekunst für einen guten Zweck. „Ich habe mich dieses Mal für das THW entschieden“, so der Rudolstädter, der großen Wert darauf legt, dass das gesammelte Geld auch in seiner Heimatstadt bleibt. „Das THW hat die Spende verdient, denn die ehrenamtlichen Mitarbeiter stehen gerade in diesen Zeiten, geprägt von der Flutkatastrophe im Westen, immer ihren Mann beziehungsweise ihre Frau“, sagt er.

Wie lange „Scotti“ noch auf der Bühne steht, verrät der Rudolstädter nicht. Nur so viel: Noch denkt er nicht ans Aufhören. Im Gegenteil. Gern möchte er, wenn es klappt, auch wieder vor größerem Publikum im Freien auftreten. „Schön wäre das Schloss oder die Bauernhäuser“, so sein Wunsch. Doch zunächst kann man ihn am 3. und 4. September jeweils um 19.30 Uhr im Rudolstädter Burgkeller erleben. Da die Zahl der Plätze dort begrenzt ist, hat er sich mit Burgkeller-Inhaberin Heike Schüler auf zwei Veranstaltungen verständigt. Wie immer wird der Scheck mit dem Spendengeld am Abend vor dem Publikum übergeben.