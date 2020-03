Rudolstadt steht finanziell wieder besser da

Der Stadtrat von Rudolstadt will in seiner Sitzung am heutigen Donnerstag den Haushalt für das Jahr 2020 beschließen. Er gilt als Fahrplan für alles kommunale Handeln. Die Verwaltung hat ein Zahlenwerk vorgelegt, das in Ausgaben und Einnahmen ausgeglichen ist. Grundsätzlich ist zu festzuhalten, dass die Stadt finanziell wieder besser dasteht. Der Engpass der Vergangenheit scheint überwunden. Hier in Blick in das Dokument:

Vermögenshaushalt/Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt hat ein Volumen von knapp 49,4 Millionen Euro. Das sind etwa 1,5 Millionen weniger als 2019. Dies hängt mit der im vergangenen Jahr gezahlten „Hochzeitsprämie“ für die Fusion mit Remda-Teichel zusammen, die sich im Haushalt 2019 niedergeschlagen hat. Im Vermögenshaushalt stehen 16 Millionen Euro zur Verfügung, rund 1,3 Millionen weniger als 2019. In Baumaßnahmen fließen davon 11,2 Millionen Euro. 3,2 Millionen Euro werden für die Tilgung von Krediten ausgegeben.

Personalkosten

Die Personalkosten steigen 2020 auf 11,16 Millionen Euro. 2019 betrugen sie 10,5 Millionen Euro. In diesem Jahr werden fünf Stellen neu geschaffen. Eingestellt werden ein Mitarbeiter für Park- und Grünflächen, im Bereich Hochbau ein Energiemanager und im Bereich Tiefbau eine Fachkraft für die Bearbeitung der Fördermittel für die Efre-Projekte. Dazu kommen eine neue Stelle bei der Feuerwehr und die Stelle für eine Saisonkraft im Freibad. 1,5 Stellen mehr sind einzuplanen für die Einstellung von neuen Mitarbeitern in der Verwaltung für die Wiederbesetzung von Stellen, deren bisherige Inhaber in Altersteilzeit gehen.

Einnahmen

Das Gros der Einnahmen sind Steuern und Zuweisungen des Landes. Zusammen belaufen sie sich laut Plan für 2020 auf rund 34,2 Millionen Euro. Darin enthalten sind rund 16,2 Millionen Euro aus Grund- und Gewerbesteuern sowie neun Millionen aus Steueranteilen von Umsatz- und Einkommenssteuer. Bei der Gewerbesteuer bleibt der Ansatz gegenüber 2019 stabil auf hohem Niveau bei rund 13 Millionen Euro. 2018 waren es noch fünf Millionen Euro weniger. 13 Millionen Euro kommen aus Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb, wie unter anderem Mieten, Pachten, Verwaltungsgebühren, Eintrittsgeldern, Parkgebühren. Gut zwei Millionen Euro sind sonstige Finanzeinnahmen wie Gewinnausschüttungen von EVR oder TEAG.

Schuldenstand

Der Schuldenstand lag Ende 2019 bei 21,08 Millionen Euro. Er soll bis Ende 2020 auf 18,6 Millionen Euro sinken. Das entspricht 738,62 Euro pro Kopf. Neue Kredite sollen in diesem Jahr nicht aufgenommen werden. Insgesamt verfügt die Stadt über eine Rücklage von knapp zwei Millionen Euro.

Ausgaben für Kultur

Im Saldo gibt Rudolstadt für Kultur und Wissenschaft rund drei Millionen Euro in diesem Jahr aus. Darin enthalten sind unter anderem 417.550 Euro für die Stadtbibliothek, 86.850 Euro für die Historische Bibliothek, 179 400 Euro für das Schillerhaus, 117 750 Euro für den Löwensaal, 74 800 Euro für die Bauernhäuser, knapp 60.000 Euro für städtische Kulturveranstaltungen sowie 86.700 Euro Zuschuss für das Rudolstadt-Festival, 43.900 Euro für das Stadthaus und 29.750 Euro für das Rathaus in Teichel. Der Zuschuss an das Theater beträgt 1,663 Millionen Euro. Für das Erlebnisbad Saalemaxx sind 720.000 Euro vorgesehen.

Ausgaben für Jugend, Sport, Vereine

Stellt man Einnahmen und Ausgaben gegenüber, so bleibt unterm Strich ein städtischer Zuschuss von rund fünf Millionen Euro für Soziales. Darin enthalten sind 155.250 Euro für das Jugendhaus Station und 176.200 für das Awo-Jugendhaus in Schwarza sowie 45.000 Euro für mobile Jugendarbeit in den Ortsteilen der ehemaligen Stadt Remda-Teichel. Kulturvereine, soziale Projekt und Sportvereine der Stadt werden mit zusammen 87.500 Euro bezuschusst. Der größte Teil, über vier Millionen Euro, ist für den laufenden Betrieb der Kindergärten der Stadt vorgesehen.

Die größten Baumaßnahmen

Das vom Umfang her größte Bauvorhaben der Stadt ist in diesem Jahr der Umbau des Zentralen Busbahnhofes für rund drei Millionen Euro. Folgende Straßenbaumaßnahmen sind bereits fest eingeplant: Erneuerung der Fahrbahndecke in der Oststraße von Frenzelstraße bis Einmündung Gartenstraße (einschließlich Erneuerung Trinkwasserleitung durch den Zweckverband ZWA), Sanierung der Fahrbahndecke in Teilbereichen der Breitscheidstraße im Industriegebiet Schwarza, Erneuerung der Deckschicht in der Werner-John-Straße und im Corrensring. Vorgesehen für 2020 sind außerdem die Sanierung der Straße Gewerbegebiet Ammelstädt, die Ersatzneubaubrücke Gerberstraße, die Sanierung des Schlossaufgangs IV sowie die Instandsetzung des Röhrenwegs (abhängig von Förderbescheid). In Remda soll mit Mitteln der Sportförderung und einem städtischen Anteil die Kegelbahn saniert werden. Kosten: 186.000 Euro.

Investitionen in Kindergärten und Schulen

Für Investitionen in Kindergärten sind etwa eine halbe Million Euro vorgesehen. Die größten Maßnahmen sind die Erneuerung der Elektroanlage im Kindergarten in Teichel, die Sanierung der Sanitärräume im Kindergarten Pfiffikus und die Sanierung der Abwasserleitung im Kindergarten „Feste Burg“. Investitionen in städtische Schulen belaufen sich auf rund 550.000 Euro. Ein Großteil geht an die Schillerschule für die Wiederherstellung der Tartanbahn, die Sanierung des Flachdachs, für Infrastruktur und Ausstattung in Sachen Digitalpakt sowie für Möbel und Unterhaltung.