Rudolstadt sucht neuen Feuerwehrchef

Die Stadt Rudolstadt sucht einen neuen Feuerwehrchef. Ende November beendet Stadtbrandoberinspektor Sergij Rabino nach fünfzehnmonatiger Amtszeit seinen Dienst in Rudolstadt. „Sergij Rabino hat einen Antrag auf Versetzung gestellt, das wurde inzwischen von den zuständigen städtischen Gremien bestätigt“, erklärte Bürgermeister Jörg Reichl (BfR). Im September 2019 hat Sergij Rabino seinen Dienst als Leiter der Rudolstädter Feuerwehr angetreten und damit seinen langjährigen Vorgänger Rüdiger Ludwig abgelöst.

Im August präsentierte er der Öffentlichkeit stolz das neue Rauchdemo-Haus für Ausbildungszwecke, zuletzt meldete er sich im Zusammenhang mit dem neuen Internetauftritt der Feuerwehr zu Wort. Doch schon bald werden die Stadt und er getrennte Wege gehen. „Wir gehen nicht im Schlechten auseinander“, so der 32-Jährige. „Aber es haben sich für mich andere Perspektiven ergeben. Ich mache kein Geheimnis daraus, ich werde zurückkehren nach Nordrhein-Westfalen“, sagte er auf Anfrage. Sergij Rabino ist gebürtiger Ukrainer, lebt aber seit seiner Kindheit in Deutschland. Er hatte 2019 beim Bundesministerium der Verteidigung seinen Abschluss im gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst absolviert und war damals von Dortmund nach Rudolstadt gekommen. Ausgestattet mit dem Wissen war er angetreten, Struktur in die Arbeit der Feuerwehr zu bringen. Eine erste große Bewährungsprobe hatte er Anfang Januar zu meistern, als in einem Mehrfamilienhaus am Saaldamm nach einem Kellerbrand schließlich ein Großfeuer ausgebrochen war.

Die Stelle des neuen Feuerwehrchefs war bereits ausgeschrieben. Drei Bewerbungen sollen bis dato eingegangen sein. „Wir sind bestrebt, sie möglichst zügig wieder zu besetzen, gerade auch im Hinblick auf den Zusammenschluss der Feuerwehren von Rudolstadt und Remda-Teichel“, so der Bürgermeister.