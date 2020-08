Rudolstadt: Ungereimtheiten bleiben nach Diebstahl im Drogenmilieu

Blick in den Verhandlungssaal am Amtsgericht Rudolstadt.

Einbruch ja oder nein? Diebstahl? Es blieb einiges unklar in der Verhandlung am Montag vor dem Amtsgericht Rudolstadt. Angeklagt war ein 38-Jähriger. Ihm wurde vorgeworfen, im Spätherbst 2018 in die Wohnung einer Bekannten An der Brücke in Volkstedt-West eingebrochen zu sein und dort unter anderem ein Handy und einen Fernseher entwendet zu haben.