Rudolstadt: Von Prinzenstiefeln, Museumskäfern und wilden Tieren

Das war so vermutlich noch nie öffentlich zu sehen: ein Paar Stiefel, die der junge Prinz Ludwig Friedrich getragen hat, eine Taschenuhr von Prinzessin Anna Luise oder eine ihrer Broschen. „Es sind persönliche Gegenstände, mit denen die Mitglieder der Fürstenfamilie umgeben waren“, sagt Kustodin Sandy Reinhard. Ab heute sind sie als Teil der Sonderausstellung „Von A. Dürer bis Z. Katze - Wunderkammer Heidecksburg“ in der Ausstellungshalle des Schlosses zu besichtigen. Eigentlich sollte diese große Sonderschau anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des Museums bereits im Mai eröffnet werden. Doch Corona machte einen Strich durch die Rechnung. Nun aber ist es soweit. Mit einer Vielzahl von zum Teil noch nie ausgestellten Exponaten wird die wechselvolle Geschichte des Museums von der Gründung 1920 bis zur Gegenwart dargestellt.

Zeitreise in Bilder

Schon vor dem Eingang erwartet den Besucher eine Zeitreise anhand von Plakaten früherer Ausstellungen. In der Halle werden dann die einzelnen Sammlungsbereiche vorgestellt. An einem Zeitstrahl werden die wichtigen Etappen der Museumsgeschichte anhand von Fotos aufgezeigt. „Es geht aber auch um aktuelle Museumsarbeit“, so die Mitarbeiterin. Wann kommt ein Objekt ins Museum? Was passiert montags im Museum, wenn geschlossen ist? Und was hat es mit dem Museumskäfer auf sich? Antworten darauf gibt es ab diesem Freitag in der neuen Sonderausstellung.

Die Ausstellungseröffnung findet von 18 bis 20 Uhr unter Beachtung der Corona-Auflagen statt. Das sonst bei Ausstellungseröffnungen übliche Zusammenkommen in der Porzellangalerie gibt es diesmal nicht. Dafür sind in der genannten Zeit alle Ausstellungsbereiche des Schlosses geöffnet, damit es nicht zu Wartezeiten kommen muss, da der Eintritt in die Ausstellungshalle entsprechend der Abstands- und Hygienemaßnahmen nur für eine begrenzte Personenzahl möglich ist.