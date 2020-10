Es ist das erste Konzert nach der Corona-Pause in den Rudolstädter Saalgärten. Am heutigen Sonnabend spielt die Band „Tempi Passati“ aus Leipzig. „Teuflischer Plan“ heißt das Programm.

Frau Henniger, wie funktioniert ein Live-Konzert im Saal in diesen Zeiten?

Es ist schwierig angesichts der Auflagen. Wir haben für das ganze Haus ein Infektionsschutzkonzept erarbeitet und für jeden Raum Regelungen getroffen. Demnach dürfen in den Veranstaltungssaal derzeit 70 Besucher. Die Kontaktdaten werden erfasst. Der Saal ist bestuhlt mit entsprechendem Abstand, das war vorher nicht üblich. Tanzen ist nach wie vor verboten. Wir haben aber ein sehr verständnisvolles Publikum. Die Leute sind froh, dass überhaupt wieder etwas stattfinden kann.

Nach Party hört sich das nicht gerade an. Wie geht es jetzt weiter?

Das Gefühl vom gemeinsamen Ausgehen und Musik erleben ist jetzt ein ganz anderes. Wann wir jemals wieder Party machen können so wie früher steht derzeit in den Sternen. Wir versuchen, das, was im Rahmen der Anordnung möglich ist, auch anzubieten. Wir haben uns wegen der Auflagen zur Belüftung mit der Lüftungsfirma in Verbindung gesetzt. Durch die Lüftungsanlage wird regelmäßig Frischluft zugeführt.

Was erwartet das Publikum an diesem Sonnabend?

Mit “Teuflischer Plan” legen „Tempi Passati“ ihr mittlerweile viertes Album vor. Es zeichnet sich erneut durch einen Sinn für Songs, Spielwitz und genreübergreifende Arrangements aus. Nach dem Motto: Das Leben ist zu kurz, um nur einen Sound zu spielen. Inhaltlich sind „Tempi Passati“ so etwas wie der Gegenentwurf zum aktuellen “Menschen, Leben, Tanzen, Welt”-Deutschpop. Texte zwischen Euphorie und Resignation über die großen und kleinen Dinge des deutschen Alltags. Stücke wie “Glück allein macht auch nicht glücklich” und “Bleiben oder gehen” sind treffsichere Beobachtungen dessen, was man gemeinhin das Allgemeine im Besonderen nennt.