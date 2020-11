Ihr Name ist untrennbar mit dem Rudolstädter Theater verbunden. An diesem Mittwoch wäre Uschi Amberger 80 Jahre alt geworden. Anfang 2019 ist die Sängerin und Schauspielerin verstorben. Nun erinnert eine Tafel im Schminkkasten an die Frau, die wie wohl keine andere für dieses Haus gelebt und gekämpft hat.

„Normalerweise hätten wir uns jetzt mit ihr in einer Lokalität getroffen. Es hätte Kuchen, Schnittchen und Sekt gegeben. Es waren immer schöne Nachmittage“, sagte Intendant Steffen Mensching am Mittwoch in einer kleinen Runde von Theaterleuten, Stadtvertreten und Mitgliedern des Theaterfördervereins. „Ich kenne wenige Leute in Rudolstadt, die ihren Mund aufgemacht haben wie sie. Das Theater war ihre große Leidenschaft, aber sie war immer auch ein politischer und sozialer Mensch. Es gibt heute die Gelegenheit, uns gemeinsam an sie zu erinnern. Wenngleich sie sich wahrscheinlich über diesen Vorgang amüsiert hätte.“

„Diseuse vom Dienst“

Rudolstadts Bürgermeister erinnert sich an die „Diseuse vom Dienst“, wie sie oft genannt wurde, als „die Frau, die am lautesten für das Theater gekämpft hat“. Matthias Biskupek, Schriftsteller, Vorsitzender des Theaterfördervereins und in den 1980er Jahren einer ihrer Theaterkollegen in Rudolstadt, erzählte, wie sie bei einem Besuch in Italien vor einem Büro der dortigen kommunistischen Partei lautstark Arbeiterlieder wie „Bandiera rossa“ oder „Bella Ciao“ gesungen hat, so dass sie von den Einheimischen als eine der ihren ausgemacht wurde.

Und so wurde noch einmal zurückgeschaut auf Episoden und Begegnungen. Wie Uschi Amberger bei der „Geburt“ der Rateshow MMM eine wichtige Rolle spielte, wie es sie bis zuletzt auf die Bühne zog, wie sie sich um Menschen gekümmert, das Leben geliebt und genossen hat.