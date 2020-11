Zwei ausgerissene Pferde halten Polizei in Rudolstadt auf Trab

Zwei ausgerissene Pferde musste die Polizei Donnerstagnacht in Rudolstadt wieder einfangen. Wie die Beamten mitteilten, meldeten Passanten die freilaufenden Tiere auf der Fahrbahn Am Baumgarten. Die Polizisten versuchten, die Pferde zunächst an der B88 einzufangen. Als das missglückte und die Tiere weiter über die Gleise in Kirchhasel liefen, schalteten die Kollegen zur Unterstützung die Bundespolizei ein.

Um 5 Uhr schafften es die Beamten, die Ausreißer an der Kreuzung zur Weinbergstraße einzufangen. Gegen 10.30 Uhr wurde bekannt, dass sich der Halter der Tiere gemeldet und die Pferde wohlbehalten entgegen genommen hatte.

