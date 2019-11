In den Schaufenstern ist nicht zu übersehen, dass es Rabatte rund um den „Black Friday“ gibt.

Rudolstadt. In der Rudolstädter Innenstadt beteiligen sich etliche Händler am Black Friday und geben Rabatte. Nicht jeder unterstützt das.

Rudolstadts Innenstadthändler gewappnet für „Black Friday“

„Black Friday“, „Schwarze Woche“, „Black Freuday“ lesen Passanten der Rudolstädter Innenstadt derzeit in Schaufenstern und auf Aufstellern. Viele Handelsketten wie Rossmann, Hunkemöller oder Thalia locken Kunden mit Vergünstigungen um 20, 30 oder 50 Prozent und starten damit in das Weihnachtsgeschäft. Das geht mittlerweile über einen Tag, den „schwarzen Freitag“, hinaus. Beim Frisör in der Galeria Rudolstadt gibt es die ganze Woche Rabatt auf Haarpflegeprodukte, Rewe wartet täglich mit neuen Angeboten auf.

Und auch Geschäfte in der Marktstraße beteiligen sich. Sport Schart hat ein verhältnismäßig kleines Schild im Schaufenster, wo auf rabattierte Wanderschuhe hingewiesen wird. Apollo Optik halbiert die Kosten für Sonnenbrillen in dieser und der nächsten Woche. „Die Leute kommen gezielt deswegen rein. Auch im Winter scheint die Sonne“, sagt Augenoptiker Christoph Kreuzer. Anja Gebühr von Anjas Kleidertraum wird ausschließlich am Freitag 20 Prozent auf Outdoorjacken geben. K+B expert verändert am Freitag die Öffnungszeiten: „Wir machen außer der Reihe um 8 Uhr auf“, sagt Marktleiter Matthias Reiher.

Auch andere Handelssparten haben Ideen, was sie an diesem Tag anbieten. Im Fitness-Camp sind am Freitag Eiweiß-Shakes und Fitnesskurse günstiger, zudem wird neu Angemeldeten der erste Monat Mitgliedschaft geschenkt, verrät Mitarbeiter Ken Schmidt. Bei Sternenbäck im Rudolstadt Center gibt es 30 Prozent auf das Roggenbrot.

Ilona Wenig von Mieder Moden hält vom Black Friday nichts. „Das ist Irreführung der Kunden.“ Sie findet, dass dem stationären Einzelhandel solche Aktionen durch die großen Spieler am Markt aufgedrängt werden. Zudem werde der Online-Kauf gestärkt, die kleinen Händler vor Ort kommen zu kurz. Ähnlich sieht es Alexandra Lauterbach von der Modeboutique „21elf“: „Stationärer Handel muss sich dieser Welle aus den USA nicht anpassen.“ Die Miete für ihr Geschäft müsse sie ja auch irgendwie finanzieren. Aktionsangebote habe sie zwar auch manchmal, doch nicht an diesem Tag. Im Radcenter spiele der „Black Friday“ keine Rolle, sagt Inhaber Riccardo Kühnel. „Wir machen Black Year“, sagt er schmunzelnd und betont, dass es in seinem Geschäft auf Nachfrage ganzjährig Rabatte gebe.

Das Theater führt wieder die Aktion „Give Back Friday“ ein. Dabei kaufen Theaterbesucher zwei Karten zum Preis von einer und werden gebeten, das gesparte Geld an das Jugend- und Soziokulturzentrum „Saalgärten“ zu spenden. Das Angebot gilt für sechs ausgewählte Aufführungen im Dezember.