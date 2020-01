Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rudolstädter Arzt berichtet über Grizzlyland

Herr Lange, Sie laden am Donnerstag, 30. Januar, 19.30 Uhr, in den Löwensaal zu einer Multivisionsshow unter dem Titel „Unterwegs in Grizzlyland“ ein. Was erwartet die Besucher?

Es erwartet sie eine 90-minütige Bildershow in zwei Teilen mit Musikpassagen und Videosequenzen über Alaska und Nordwest-Kanada. Es wird über Kanutouren, Wildnis-Abenteuer, fantastische Landschaften und Tierbegegnungen berichtet. Es wird aber auch gezeigt, wie lohnenswert eine Reise nach Alaska oder in den Yukon mit einem Mietwagen oder Wohnmobil ist. Und – nicht zuletzt – erwartet sie das schöne Ambiente des Löwensaals.

Was ist das Faszinierende an dieser Landschaft?

Faszinierend sind die Weite, Stille und Einsamkeit in großartiger Natur, vor allem in den Polargebieten. Aber auch andernorts gibt es keinen Massentourismus. Es wird über ein Gebiet berichtet, das zehn Mal größer als Deutschland ist, weshalb niemals ein Anspruch auf Vollständigkeit bestehen kann. Sehr spannend waren für mich immer die Begegnungen mit Grizzlybären. Zum Teil aus allernächster Nähe erleben zu dürfen, wie sich die herrlichen Tiere verhalten und miteinander kommunizieren, ist absolut faszinierend.

Sie lassen das Publikum teilhaben an Ihrer Leidenschaft Fotografie. Was ist das Reizvolle daran?

Ohne Zweifel ist es reizvoll, die Möglichkeit zu haben, einen unwiederbringlichen Augenblick einfangen zu können. Auch das Produzieren und Gestalten von ästhetische, spannenden Bilder zum Beispiel für Ausstellungen ist reizvoll. Im Kontext zur Bildershow muss auch gesagt werden, dass es darum geht, Erinnerungen und Erlebnisse gebündelt aufzuarbeiten, um auch Menschen, die nicht zu solchen Reisen in der Lage sind, etwas davon abgeben zu können. (H.E.)