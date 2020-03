Rudolstädter Einzelhändler hoffen auf unbürokratische Hilfe

Dürfen Geschäfte auch über die Lebensmittel- und Dienstleistungsbranche hinaus geöffnet bleiben? Lange Zeit herrschte am Dienstag darüber Ungewissheit. Kurz vor 17 Uhr veröffentlichte das Landratsamt eine Allgemeinverfügung, die weitere Einschränkungen für das öffentliche Leben vorsieht. Der Handel soll davon nicht betroffen sein. „Geschäfte bleiben vorerst geöffnet, da der Freistaat bisher noch davon abgesehen hat, eine Schließung anzuordnen“, heißt es in der Mitteilung des Landratsamtes.

Am Nachmittag war noch unklar, wie Thüringen mit der Schließung von Geschäften umgeht. „Wir wissen gar nichts“, berichteten Einzelhändler in der Rudolstädter Innenstadt. „Die Lage ist extremst angespannt“, sagte Kathrin Lauterbach, Büroleiterin beim Stadtring. Immer wieder riefen Händler bei ihr an und sie musste sie vertrösten. Noch gab es keine Allgemeinverfügung des Landesverwaltungsamtes zum Handel. Nur die Aussagen der Kanzlerin.

Die Kosten laufen weiter

Was die Schließung für die inhabergeführten Geschäfte außer der Lebensmittel- und Dienstleistungsbranche bedeuten würde, mochte sich noch keiner ausmalen. „Wenn hier ab sofort zu ist, habe ich keine Einnahmen mehr. Aber die Kosten laufen weiter. Die Frühjahrsware ist da, die Läden sind voll“, so Ilona Wenig, Betreiberin eines Miederwarengeschäftes in der Marktstraße und stellvertretende Stadtring-Vorsitzende. „Wir brauchen eine klare Ansage, aber die bekommen wir nicht. Wir brauchen etwas Amtliches, damit wir handeln können, auch gegenüber unseren Lieferanten“, beschreibt sie die Situation.

Den Versprechungen der Politiker glaubt kaum einer. „Die Politik hat uns schon vorher im Stich gelassen. Wir stöhnen seit Jahren unter der Steuer- und Abgabenlast sowie Bürokratie. Die Politiker sollten einfach ehrlich sein gegenüber der Bevölkerung“, fordert sie und glaubt: „Bald ist auch bei uns zu“. Trotzdem findet sie die jetzt getroffenen tiefen Einschnitte in das öffentliche Leben richtig. „Ich habe Kontakt in die Schweiz, ich sehe, was in anderen Ländern los ist, da muss man handeln. Ich habe auch ältere Kunden, denen sage ich ganz deutlich: Bleibt zu Hause“.

Yogamatten plötzlich gefragt

Michael Schart, Inhaber des Sportgeschäftes, beobachtet das Geschehen genau. „Man hat nur noch das Radio an und verfolgt die Neuigkeiten, die sich rasant verbreiten. Keiner weiß, was die Zukunft bringt. Wenn du Leute hast, die du bezahlen musst, machst du dir Gedanken“, sagt er. Kurzarbeitergeld beantragen gut und schön, aber wird es funktionieren? Die Warenbestellung ist abgeschlossen.

Unterdessen spürt er eine Auswirkung der neuen Situation. Seit das Vereinsleben gestoppt und Fitnessstudios geschlossen sind, steigt bei ihm die Nachfrage nach Yogamatten und Tischtennisschlägern. „Man merkt schon, dass die Leute sich bewegen wollen“, so seine Beobachtung.

Anja Gebühr, Inhaberin von Anjas Kleidertraum, hat normalerweise jetzt Hochsaison. Jugendweihe, Konfirmation, Frühlingsball des Theaters, Hochzeiten – „vor uns liegen die Monate mit vielen großen Festen“. Normalerweise. Vieles von dem ist abgesagt. Das spürt sie auch im Geschäft. „Dabei hat die Saison super angefangen, bis vor einer Woche war alles gut“, sagt sie. Doch seit Sonnabend ist die Situation eine andere. „Wir hängen total in der Luft.“

Sie kann auch nicht alles, was sie hört, nachvollziehen „Ich darf weiter zu meiner Frisöse, aber sie nicht zu mir ins Geschäft“, nennt sie ein Beispiel. Sie hofft jetzt vor allem eines: „Dass uns unbürokratisch geholfen wird“. Und sie bleibt optimistisch: „Ich will auch nächstes Jahr hier in meinem Laden stehen“.