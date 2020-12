Rudolstädter erlebt außergewöhnlichen Jahreswechsel an der Grenze bei Spechtsbrunn

Es gibt Dinge im Leben, die kann man nur ein einziges Mal erleben. So eine Gelegenheit bot der Jahreswechsel von 1989 in die neunziger Jahre. Deutschland war noch geteilt. Die Grenze zwischen beiden deutschen Staaten zwar offen, aber noch bewacht. Dort, wo keine ehemaligen Grenzübergänge waren, bestanden schnell aufgebaute Provisorien.

Einmal nicht mit Freunden Silvester zu feiern, dorthin zu gehen, wo über Jahrzehnte der „Eiserne Vorhang" hing, wo sich die beiden Mächte feindlich gegenüber lagen, wo die Maschinenpistolen scharf geladen waren, das war mein Ziel zu Silvester 1989/90. Ich packte mit meiner Frau einen Korb mit zwei Flaschen Sekt und einige Gläser dazu und fuhr gegen 22 Uhr in Rudolstadt los. Als Grenzübergang hatten wir uns die neue Übergangsstelle Spechtsbrunn (Thüringen) und Tettau (Bayern) ausgesucht. Das Wetter war gut, es lag kein Schnee im Gebirge, die Straßen waren leer, wir kamen gut voran. Nach einer reichlichen Stunde Fahrt hatten wir Spechtsbrunn erreicht, bisher im Fünf-Kilometer-Bereich liegend vor der Grenze für uns alle, die nicht dort wohnten, unerreichbar. Der Ort lag still, wir sahen keinen Menschen. Achtung! Jetzt nähern wir uns der Grenze. Die Straße war holprig und abschüssig. Man merkte, dass dort kein Verkehr herrschte. Auf einem Mal im Wald standen drei oder vier DDR-Wohnwagen. Darinnen waren die Grenzschützer der DDR. Die Kontrolle war korrekt. Wir zeigten unsere Ausweise und auf die Frage wo wir hin wollten, nannten wir Tettau. An eine gemeinsame Silvesterfeier war dort nicht zu denken.

Wir rollen die Straße weiter runter und kamen auf die „westdeutschen Zöllner“, wie sie sich nannten. „Wo wollen Sie hin“, war die Frage. „Mit euch Silvester feiern“, war meine Antwort. „Na, da kommt mal rein!“ Rein, das war eine Baracke besetzt mit zwei Personen. Laute Musik schallte uns entgegen. „Wir können euch aber nur Bier anbieten?“ Ich hatte ja das Auto, konnte sowieso nichts trinken, nahm aber trotzdem paar Schluck zu mir. Meine Bitte an die „Westgrenzer“: Sollten weitere Fahrzeuge kommen, dann wollte ich die Kontrolle übernehmen. Die Jungs lachten. „Na, dann mach mal!“ Es war so gegen 23.30 Uhr. Es kamen noch drei weitere PKW. Ich übernahm die „Kontrolle“ mit den Worten: „Ministerium für Staatssicherheit der DDR. Wo wollen Sie hin?“

Die Reaktionen waren verschieden. Im ersten Fahrzeug erstarrte man regelrecht. Im zweiten Fahrzeug hatte man die „Dokumente“ bereitliegen, ich winkte durch und der dritte Fahrer lachte mich aus. Die „Zöllner“ waren hinzugetreten. Wir lachten alle. Ein schöner Geck zum Jahresausklang an der deutsch-deutschen Grenze.

Wiedervereinigung am Bach

Es wurde 24 Uhr. Jahreswechsel. Ein überaus ereignisreiches Jahr war zu Ende gegangen Wir standen vor großen Fragen, die noch niemand beantworten konnte. Inzwischen waren wir zu fünft im Grenzposten West. Die Frau von einem der beiden Grenzschützer war dazugekommen. Wir prosteten uns zu, umarmten uns und kannten uns nicht. Meinen Sekt hielt ich zurück. Ich hatte ja etwas ganz Besonderes vor. Es war so gegen 0.15 Uhr. Die Grenze selbst bildete ein Bach, dessen Brücke über Jahrzehnte unpassierbar zugeschüttet war und die etwa 150 Meter von uns entfernt lag. Ich sagte zu den Jungs: “Kommt, jetzt gehen wir vor an die Grenze. Ich pfeife die Genossen drüben herunter und wir feiern mit meinem Sekt eine Wiedervereinigung beider deutscher Staaten und ihr lernt mal euren Gegner kennen.“

Interessant. Das ließen sich die beiden jungen Männer nicht zweimal sagen. Sie gingen mit mir an den Bach, der die Grenze bildete. Sicher hatten die Genossen ihre Feldstecher zu uns unten gerichtet. Es war ruhig. Ich pfiff und rief. Was ich rief, weiß ich heute nicht mehr, aber siehe da: Eine Delegation hatte sich auf den Weg gemacht. Sie waren 300 Meter von uns entfernt. Im Gänsemarsch, sechs Personen. Als gelernter DDR-Bürger erkannte ich einen Major und zwei weitere Offiziere sowie drei Unteroffiziersdienstgrade. Sie nahmen Aufstellung und beachteten streng, dass sie vor dem Grenzbach standen, also keinesfalls „westdeutschen Boden“ berührten. Nun war ich an der Reihe als Verbindender, als „westdeutscher Delegationsleiter“. Um bei der Wahrheit zu bleiben: Ich kann mein „Vorwort“ nicht wiederholen, weil ich es nach 30 Jahren nicht mehr weiß. Der Bayer nahm das Wort und sagte: „Wir liegen uns hier jahrelang gegenüber und wir wissen, ihr und auch wir können den Krieg nicht gewinnen. Also treffen wir uns doch hier!“ Antwort des Majors der DDR: „Diese-Worte-hätten-auch-aus-meinem-Munde-kommen-können.“

Etwas steif war es anfangs noch. Die mitgeführten Genossen waren schweigsam. Vielleicht wurde auch kurz vorher – wie üblich – das Auftreten abgestimmt. Jedenfalls habe ich in der Folge die Sektflaschen geöffnet, meine Frau goss aus und die Unterhaltung wurde lockerer. Aber die „östliche Seite“ war immer bestrebt, nicht über den Bach zu treten. Die Zusammenkunft „Ost-West“ dauerte vielleicht 20 bis 30 Minuten, aber alle Beteiligten, zehn Personen, können im Nachhinein sagen, sie hätten ein winziges Stück deutsche Geschichte in dieser Silvesternacht miterlebt.

Bayernbier für Zuhause

Der Rest der Nacht ist schnell erzählt. Wir fuhren mit unserem „Wartburg“ nach Tettau, um irgend einer fremden Familie ein gesundes und erfolgreiches Jahr 1990 zu wünschen. Eine Haustüre stand auf, wir gingen hinein. Vielleicht sechs oder sieben Personen saßen regungslos im Zimmer, wir setzten uns hinzu und merkten: Die sind ja alle stockbesoffen. Schnell waren wir wieder fort. Sie werden heute noch nicht wissen, dass Fremde in ihrer Wohnung waren.

Im Gasthof Tettau machten wir den nächsten Halt. Ein herzliches Willkommen. Die Stimmung war auf dem Höhepunkt. Am großen runden Tisch gab es dann die typischen Ost-West-Gespräche. Natürlich unter einseitiger alkoholischer Beeinflussung. Da ich nichts Berauschendes trinken konnte und noch nachts nach Rudolstadt zurück musste, gaben uns die Gastgeber Bayernbier für zu Hause mit. Gegen 3 Uhr machten wir uns auf die Heimfahrt. Diesmal fuhren wir hinunter zur B 85 und nahmen Kurs Falkenstein-Probstzella. Nun waren wir wieder an einem Grenzübergang. Diesmal in umgekehrter Richtung von Bayern nach Thüringen. Westgrenzer sahen wir gar nicht. Auf östlicher Seite grölten uns die Ostgrenzer etwas von 20 Meter Entfernung zu und ich zurück. Da waren wir wieder in Thüringen. Und das alles nach sieben Wochen friedliche Revolution!

Das Einzigartige dieser Nacht kam mir erst später zu Bewusstsein. Danke, dass ich das erleben durfte!