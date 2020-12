Rudolstädter Feuerwehr mit neuem kommissarischen Leiter

Der 1. Beigeordnete der Stadt Mirko Schreiber und der kommissarische Leiter der Rudolstädter Feuerwehr Peter Seydewitz in der Hauptwache Schwarza.

Die Rudolstädter Feuerwehr hat einen neuen kommissarischen Leiter. Mit Peter Seydewitz wurde ein erfahrener Feuerwehrmann mit dieser Aufgabe betraut. Er tritt die Nachfolge von Sergij Rabino an, der zurück in seine Heimat nach Nordrhein-Westfalen ging.

Bewerbungsverfahren läuft noch

Da das Bewerbungsverfahren für die Stelle der Leitung der Feuerwehr noch läuft und damit zu rechnen ist, dass es nicht kurzfristig zu einer Einstellung kommen kann, kommt einem langjährigen Kameraden nun die Aufgabe zuteil, die Rudolstädter Feuerwehr kommissarisch zu übernehmen, heißt es aus dem Rudolstädter Rathaus. Peter Seydewitz ist seit 1975 Mitglied der Feuerwehr Rudolstadt und seit 1991 beruflich als Hauptbrandmeister im Dienst.

Ein Mann mit Erfahrung

Offiziell ernannt wurde Peter Seydewitz zum Leiter der Feuerwehr im Stadtrat im Dezember. „Herr Seydewitz ist ein erfahrener Feuerwehrmann, der bereits seit längerem den Haushalt der Feuerwehr verwaltet. Wir übergeben ihm ruhigen Gewissens die Verantwortung für alle Wehren und Kameraden in den Rudolstädter Ortsteilen“, so Rudolstadts Erster Beigeordnete Mirko Schreiber zu der Ernennung. „Herr Seydewitz ist seit vielen Jahren die sprichwörtlich rechte Hand des Leiters der Feuerwehr und hat stets zuverlässige Arbeit geleistet. Wir wünschen ihm und der gesamten Feuerwehr so wenig wie möglich schwierige Einsätze und dass alle Kameraden schadlos und gesund bleiben“, schließt Schreiber seine Ausführungen ab.