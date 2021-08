Rudolstädter haben statt in Russland nun in Polen getanzt

Rudolstadt. Das Rudolstädter Folkloretänzer wurde bei einem Festival in Swinemünde gefeiert. Im Oktober steht die Jubiläumsfeier an.

Groß war die Vorfreude bei den Rudolstädter Folkloretänzern auf die Teilnahme an der Welt-Folklore-Olympiade im Juli in der russischen Republik Baschkortostan. Doch leider wurde daraus nichts. Unmittelbar vor der Abreise wurde Russland zum Coronavarianten-Hot-Spot-Gebiet eingestuft. „Das hätte für unsere Teilnehmer nach der Heimkehr eine 14-tägige Quarantäne bedeutet. Dies konnten sie sich, egal ob Schüler oder berufstätig in den unterschiedlichsten Bereichen, nicht leisten. Wir haben das sehr bedauert“, so Ensembleleiterin Karin Arnold.

Nun gab es eine kleine Entschädigung. Vom 18. bis 22. August fuhren die Tänzerinnen und Tänzer zum Folklorefestival nach Swinemünde in Polen. Das Festival dort fand in dieser Form zum zweiten Mal statt. „Wir sind mit einer tänzerischen Besetzung von der Nachwuchs- über die Jugend- bis zur Erwachsenengruppe, natürlich mit Begleitung der Musikgruppe unter Leitung von Michael Grübler, gefahren. Die Vorbereitungen dafür waren sehr intensiv. Aber es hat sich gelohnt. Wir haben sehr viel Applaus bekommen und die dort anwesenden deutschen Zuschauer waren sehr stolz auf uns“, lässt sie wissen. Das nächste Festival in Swinemünde soll größer werden und länger dauern „und man hätte uns sehr gern dabei“, so Karin Arnold.

Wieder zurück, richtet sich nun die Aufmerksamkeit auf die am 16. Oktober anstehende Feier zum 60-jährigen Ensemblejubiläum, die coronabedingt schon einmal verschoben werden musste. „Wir hoffen sehr, dass sie nun in der gewünschten Form stattfinden kann“, so die Leiterin. Vorbereitet werden ein Festprogramm am Nachmittag und ein Festball am Abend in der Bad Blankenburger Stadthalle. Gleichzeitig findet die Mitgliederversammlung des CIOFF Deutschland, der Organisation, die weltweit Folklorefestivals organisiert, im Rudolstädter Rathaus statt. Im Anschluss an die Tagung erleben die Gäste das Festprogramm der Rudolstädter Tänzerinnen und Tänzer.