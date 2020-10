Rudolstädter Kindergärten bieten ausreichend Plätze

Eine gute Nachricht für junge und werdende Eltern in Rudolstadt: Die Zeiten von Wartelisten für einen Betreuungsplatz für den Nachwuchs sind vorbei. „Es sind ausreichend Plätze vorhanden“, informierte Fachdienstleiterin Kerstin Schoetzau jüngst im Sozialausschuss. „2016 war der Tiefpunkt, seitdem hat sich viel getan, die Situation ist jetzt entspannter.“

In den elf Kindergärten in Rudolstadt, einschließlich der Ortsteile Remda und Teichel, stehen 1125 Plätze zur Verfügung. Die Auslastung liegt im Durchschnitt bei knapp 90 Prozent. Dabei schwanken die Geburtenzahlen in Rudolstadt zwischen 150 und 190 pro Jahrgang. „Das entspricht zwei bis drei Gruppen“, sagte Schoetzau mit Blick auf die Planung und somit Finanzierung.

An der Gebührenschraube soll vorerst nicht gedreht werden. „Wenn es nicht sein muss, werden wir von uns aus dieses Thema derzeit nicht anfassen“, so Rudolstadts Erster Beigeordneter Mirko Schreiber (BfR).

Grundsätzlich sind die Kindergärten in einem guten Zustand. Trotzdem lässt sich die Stadt Rudolstadt die bauliche Instandsetzung beziehungsweise Ausstattung der Häuser eine ordentliche Summe Geld kosten. Ein nicht unbedeutender Teil des Geldes kommt aus den verschiedensten Fördertöpfen.

So hat die Stadt aktuell drei Vorhaben für das Bundesinvestitionsprogramm angemeldet. 23,78 Millionen Euro erhält daraus das Land Thüringen, knapp 1,05 Millionen der Landkreis, der diese Mittel über eine Prioritätenliste an die Einrichtungen verteilt. Rudolstadt hat dafür 150.000 Euro für den Kindergarten „Sputnik“ in Cumbach für die grundhafte Erneuerung der Zuwegung angemeldet, 100.000 Euro für die Sanierung der Sanitärräume inklusive aller Leitungen für den Kindergarten „Pfiffikus“ und 68.000 Euro für die Sanierung des Bades im Erdgeschoss des Kindergartens „Feste Burg“.

45.000 Euro für Fettabschneider, obwohl nicht gekocht wird

Erhebliche Summen wurden beziehungsweise werden bis 2021 auch durch andere Förderprogramme unter wechselnden Voraussetzungen und Zielrichtungen investiert. Häufig fließen diese Mittel aber erst nach Abschluss der Maßnahme durch Abrechnung per Verwendungsnachweis in der maximal bewilligten Höhe.

Im Kindergarten „Feste Burg“ zum Beispiel steht für dieses Jahr die Summe von 45.000 Euro für einen professionellen Fettabschneider in der Küche einschließlich Entwässerung und Zuwegung im Plan. Und dies, obwohl dort gar kein Essen gekocht wird. „Das ist eine Forderung des ZWA, wir sind per Gesetz verpflichtet, dem nachzukommen“, so Mirko Schreiber.

Im Kindergarten „Baum des Lebens“ stehen dieses Jahr 15.000 Euro für die Umgestaltung des Außengeländes und 7625 Euro für Risssanierung im Plan, im kommenden Jahr sind 33.000 Euro vorgesehen für die Sanierung der Außenfassade, für Schallschutz, Treppenbelag und Toilettensanierung. Risssanierung ist auch ein Thema im Kindergarten „Louella“. Hierfür sind dieses Jahr 20.000 Euro vorgesehen. 2021 geht es hier weiter mit Investitionen in Schall- und Sonnenschutz, Kostenpunkt: 56.000 Euro.

Neue Elektrik in diesem Jahr und eine neue Heizung 2021 – das sind die Investitionen im Kindergarten „Sonnenkäfer“ in Teichel. Und im Kindergarten „Wehlespatzen“ in Remda stehen 40.000 Euro für Blitzschutz sowie den Bau von Flucht- und Rettungswegen im Plan.